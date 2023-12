CNN: Soldații israelieni s-au filmat în Gaza în timp ce ard alimente, distrug mașini civile și scriu pe pereți că vor să șteargă enclava de pe fața pământului

Înregistrările au ajuns pe rețelele sociale și în presa internațională, notează CNN.

Sursa citată menționează o astfel de înregistrare, în care un soldat israelian se uită direct în cameră, apoi se întoarce și dă foc la o grămadă de alimente.

"Aprindem lumina în acest loc întunecat și îl ardem până când nu va mai exista nicio urmă din el", spune militarul.

Participanții la incident susțin în înregistrare că se află în Shejaiya, un cartier din orașul Gaza.

CNN a analizat aceste imagini, precum și altele ce conțin scene scandaloase, între care:

CNN menționează că a contactat Forțele de Apărare ale Israelului, IDF, în legătură cu aceste scene filmate și fotografiate.

IDF Thugs Burn Food and Vandalize Shops in Gaza



Watch here: https://t.co/wHL1t8k3wY pic.twitter.com/FAeTXPK0Yn