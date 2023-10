David Saranga, replică dură pentru Greta Thunberg după ce a postat un mesaj pro-Palestina

"Săptămâna 270. Astăzi suntem în grevă în semn de solidaritate cu Palestina și Gaza. Lumea trebuie să se exprime și să ceară o încetare imediată a focului, dreptate și libertate pentru palestinieni și pentru toți civilii afectați, a scris Greta Thunberg într-o postare pe rețelele de socializare.

Alături de mesaj, Greta a atașat o fotografie alături de alte trei persoane care țin în mâni benere cu mesaje precum: Să fim alături de Gaza sau Palestina liberă.

Citește și: Doi ostatici americani, mamă și fiică, eliberaţi de teroriştii din Gaza

La rândul său, Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a scris: "Arderea oamenilor de vii, așa cum a făcut Hamas, nu ajută la reducerea emisiilor de carbon".

Burning people alive like Hamas did, doesn’t help to reduce carbon emission @GretaThunberg



Hamas = ISIS#HamasISIS #HamasAttack pic.twitter.com/k5J5IQymx0