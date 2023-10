Explozii semnalate de CNN la Ierusalim, în Orașul Vechi

Zgomotele ar fi fost produse, cel mai probabil, de grenade cu efect paralizant, precizează sursa citată.

În Orașul Vechi, se putea vedea fum apropierea Porții Leilor - una dintre cele câteva intrări în Orașul Vechi.

Pe rețelele sociale, clipuri postate de localnici arată zeci de oameni alergând pe străzi, în timp ce în spatele lor se aud explozii și se observă fumul alb al proiectilelor lansate, probabil, de forțele de ordine.

FOOTAGE: Israeli forces forcefully prevent numbers of Palestinians from going to Al-Aqsa Mosque to perform Friday prayers. pic.twitter.com/m2lrxTgxCs