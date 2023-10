Fostul şef al Mossad: "Cred că acest război nu se va încheia foarte curând. China nu are un interes să se declanşeze un război mondial"

China nu ar avea legături cu Hamasul şi nici Iranul nu a ştiut de atacurile teroriste din Israel, din data de 7 octombrie. Totuşi, crede că acest război va dura mult, o spune Efraim Hallevy, fost director al Mossad, în emisiunea Sinteza Zilei.

Mihai Gâdea: Mossadul este un serviciu foarte respectat. CIA, Mossad, MI6 şi altele sunt foarte respectate. Cum a fost posibil să se întâmple ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni (atacul teroriştilor Hamas în Israel din 7 octombrie – n.r.)

Efraim Hallevy, fost director al Mossad: Acest subiect nu a fost în responsabilitatea Mossadului. Mossadul nu se ocupă de asemenea subiecte transfrontaliere, ci a fost responsabilitatea altor servicii din ţară.

Mihai Gâdea: Ştim asta. Nu vorbim acum doar despre Mossad. Vorbim de toate serviciile din comunitatea de intelligence. Aveţi o explicaţie cum s-a putut întâmpla aşa ceva?

Efraim Hallevy: Nu. Nu am o explicaţie. Dar cred acum că toată lumea se concentrează pe evenimentele în curs care se desfăşoară, iar discuţiile cu privire la ce s-a întâmplat vor trebui să aştepte sfârşitul războiului.

"Cred că Hamasul a făcut pregătirile singur"

Mihai Gâdea: Să vorbim puţin despre felul în care dumneavoastră înţelegeţi ceea ce se întâmplă. Avem un conflict între Hamas şi Israel? Doar atât? Sau este ceva mai amplu? Am înţeles de la început: Hamas este un proxy al Iranului, am înţeles că şi Hezbollahul este un proxy al Iranului. Dar este Iranul un proxy pentru altcineva? Căci revista Time a publicat marţi un articol interesant, şi acolo dădeau dovezi că Iranul sprijină Hamasul, China sprijină Iranul. S-au mai prezentat dovezi că, în urmă cu câţiva ani, China sprijinea Hamasul prin intermediul Bank of China. Mai este un alt actor, mai mare, dincolo de ceea ce se vede în acest conflict?

Efraim Hallevy: Nu, nu cred că China a fost implicată în acest caz. Cred că China nu a fost implicată financiar, nu cred că a fost implicată în evenimentele care au avut loc. Cred că China a fost şi ea surprinsă de izbucnirea acestei operaţiuni declanşate de Hamas, aşa cum am fost toţi surprinşi. Şi cred că chiar şi Iranul probabil n-a fost conştient că o asemenea operaţiune era planificată şi urma să fie executată. Cred că Hamasul a făcut pregătirile singur, în secret, şi nu cred că au fost implicaţi şi alţii de la început.

Mihai Gâdea: Deci nimeni altcineva – credeţi că nici măcar Iranul – în opinia dumneavoastră n-a fost implicat în atacul ăsta?

Efraim Hallevy: După ce au început evenimentele să se desfăşoare, după izbucnirea lor, după prima săptămână, acum, că războiul continuă şi sunt şi ale părţi care acţionează – alte lucruri se întâmplă în nordul ţării – cred acum că e posibil să existe îngrijorări cu privire la felul în care nordul va acţiona, ce se va întâmpla şi cum va afecta asta evenimentele din sud.

Dar nu cred că la iniţial Iranul a fost implicat, nici în pregătiri şi cred că asta e altceva de care nu au fost conştienţi. Ei au alte subiecte, alte teme, mai ales noua relaţie pe care o au acum cu Arabia Saudită.

Ce interes ar avea Iranul "să promoveze un conflict major cu Israelul"

Şi apropo, China, care a fost intermediarul, mediatorul acelei înnoiri ale relaţiei dintre Iran şi Arabia Saudită, nu cred că a fost nici ea implicată în asta. Întrebarea acum este – sigur că evoluează nişte evenimente şi în nord – cât de departe vor merge evenimentele din nord, în paralel cu ce se întâmplă în sud. E de văzut şi în ultimele zile a fost o intensificare a confruntărilor din nord.

Unele din ele au dus la pierderi de vieţi omeneşti şi cred că şi acolo întrebarea este dacă Iranul are vreun interes să intensifice ceea ce se întâmplă în nord. Şi dacă are un interes să promoveze un conflict major cu Israelul.

Iar Hezbollahul din nord sunt sigur însă că încă nu e clar ce cred iranienii despre asta. O spun pentru că, repet, au alte priorităţi.

Bogdan Chirieac: Credeţi că Hamasul are capacitatea să facă un asemenea plan, să atace Israelul, să ia ostatici şi să-şi retragă trupele, să-şi atace propriul spital şi apoi să comunice un fake news întregii lumi prin Al Jazzera şi prin BBC? Credeţi că o organizaţie ca Hamas are o asemenea putere? Nu credeţi, totuşi, că un stat sau nişte state ar putea fi implicate? Şi, în final, care ar fi planul?

Efraim Hallevy: Cred că Hamasul a pregătit de mult timp această operaţiune. Cred că a fost o operaţiune care a fost ţinută foarte secretă în Hamas chiar şi iniţial ei au putut să ne ia prin surprindere. Au cauzat daune enorme, au ucis mulţi oameni în moduri îngrozitoare, inclusiv copii, femei şi bebeluşi. Morţile pe care le-au provocat au fost în multe cazuri realizate în mod absolut îngrozitor din punct de vedere omenesc şi încă sunt sute de oameni ale căror corpuri, trupuri sau părţi de trupuri încă nu au putut fi identificate. Şi poate nici nu vom putea niciodată să le identificăm, pe măsură ce va trece timpul.

Ei bine, Hamasul a avut această operaţiune în minte, a planificat-o, a realizat-o, vom vedea ce se întâmplă. Sigur, Israelul va întreprinde paşii pe care trebuie să-i parcurcă. Felul în care se derulează acest război va dura nu ştiu cât timp, dar am toată încrederea că în final, rezultatele vor arăta că Hamasul nu va mai avea poziţia pe care a avut-o.

"Statele Unite nu vor rămâne pasive, China nu are un interes să se declanşeze un război mondial"

Mihai Gâdea: Toată lumea se întreabă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Nu doar acolo, că avem atacuri teroriste în Franţa, în Bruxelles... Am văzut zilele acestea că multă lume a ieşit în stradă, a crescut tensiunea, am văzut ce s-a întâmplat la Berlin, la Istanbul şi-n multe alte locuri. Credeţi că acest conflict între Hamas şi Israel – poate şi Hezbollah – se va extinde? Vom avea oare un război mai mare?

Efraim Hallevy: Nu ştiu. Cred că încă nu e sigur că Hezbollahul vrea să-şi intensifice atacurile contra Israelului. În nord nu ştiu cât de departe vor să meargă. Nu cred că iranienii îi încurajează să îşi extindă acţiunile şi atacurile pe care le-au început în nord, deşi există o escaladare, e adevărat.

În fiecare zi asistăm la o escaladare, dar cred că Iranul va trebui să aibă în vedere ce preţ ar putea să fie dacă vor merge mai departe, intrucât vreau să vă aduc aminte că Statele Unite acţionează şi ele, de asemenea.

Am văzut că au contracarat o tentativă de a se lansa nişte rachete spre Israel din sud, au deja o flotilă, un portavion mare, care are multe avioane la bord. E unul dintre cele mai mari portavioane ale Statelor Unite şi vor aduce un al doilea portavion în curând.

Puterile mondiale nu vor permite ca aceste evenimente "să se răspândească aşa, ca ciupercile, în multe locuri"

Deci Iranul va trebui să aibă în vedere posibilitatea ca, dacă se întâmplă aşa ceva, Statele Unite nu vor rămâne doar pasive, staţionând nişte portavioane, ci la un moment dat ar putea să le folosească, dacă chiar ar izbucni un război.

Cel mai probabil cred că China nu are un interes să declanşeze un război mondial, al treilea, început în Orientul Mijlociu şi apoi întins în Europa şi în alte părţi ale lumii.

Deci eu cred că sunt interese multiple, ale puterilor mondiale, să nu permită acestor evenimente să se răspândească aşa, ca ciupercile, în multe locuri. Şi ceea ce mă îngrijorează mai mult ca orice este cât de departe vom reuşi noi împotriva Hamasului, prin diversele acţiuni pe care le pregătim. Pregătim o manevră mare la sol, în teren. Nu ştiu când se va lansa, nu pot da date exacte. Şi chiar dacă aş şti, tot nu v-aş putea spune, pentru că trebuie să existe elementul de surpriză. Dar cred că Hamasul va fi suprins de ingeniozitatea şi modul în care Israelul va derula orice acţiune are în vedere.

Israelul are "o surpriză" pregătită pentru Hamas

Generalul Mircea Mîndrescu: În România avem multe discuţii cu privire la necesitatea unei operaţiuni la sol, în teren, în Gaza. În opinia dumneavoastră de expert, va fi posibil să se atingă obiectivele politice şi statale privind distrugerea Hamasului, fără a efectua o operaţiune la sol foarte detaliată?

Efraim Hallevy: Cred că acest război nu se va încheia foarte curând. Cred că, odată ce se lansează această fază a războiului, va dura mult. Dar în final cred că, probabil, vom avea mai multe capabilităţi decât are Hamasul şi probabil avem mai mult de o surpriză pregătită pentru ei, ca să-i surprindem. De aceea cred că există o posibilitate clară ca în final Hamasul să primească o lovitură care să-i anihileze capabilităţile.

Mihai Gâdea: Ne puteţi spune nouă, publicului român, ce l-aţi sfătui pe premierul Netanyahu în aceste zile?

Efraim Hallevy: Da. Am slujit sub premierul Netanyahu, el m-a numit şeful Mossadului acum 20 de ani. Acum, nu ştiu sigur ce aş putea să-i sugerez premierului Netanyahu. Dar, dacă aş avea o idee bună, i-aş spune-o lui mai înainte de a v-o spune dumneavoastră. N-am avut contact cu el în ultimii ani, nu sunt unul dintre consultanţii lui actuali.