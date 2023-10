Hezbollah anunţă "o zi de furie fără precedent" în Israel, după tragedia cu sute de morţi de la spitalul din Gaza

Televiziunea N12 a transmis, noaptea trecută, o informare a grupării Hezbollah, după atacul cu rachetă de la Spitalul Baptist din Gaza, în urma căruia au murit sute de oameni.

Hezbollah a ameninţat că astăzi urmează "o zi de furie fără precedent" în Israel. Tot astăzi, Joe Biden, preşedintele SUA, vizitează Israel, iar Casa Albă a anunţat deja anularea unor întâlniri importante cu regele Iordaniei sau cu liderul palestinian Mahmud Abbas, președintele Autorității Palestiniene.

Joe Biden a reacţionat la tragedia de la Spitalul Baptist din Gaza, explicând într-o postare pe X că "a direcţionat o echipă de specialişti americani pentru a afla adevărul despre racheta care a lovit spitalul".

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national…