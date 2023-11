"Cea mai mare îngrijorare aici este legată de victimele civile din Gaza!" | Antony Blinken și-a încheiat în Turcia turneul din Orientul Mijlociu

Secretarul de stat american Antony Blinken și-a încheiat, luni, turneul diplomatic în Orientul Mijlociu.

Ultima etapă a fost Turcia, unde șeful diplomației Statelor Unite a discutat cu omologul turc Hakan Fidan.

Blinken s-a dus inițial în Israel, apoi a discutat cu oficiali din Cisiordania și s-a deplasat în Iordania și în Irak.

El nu a anunțat, luni, nicio decizie concretă în privința unei "pauze umanitare" în campania militară desfășurată de forțele israeliene în Gaza.

De altfel, premierul Benjamin Netanyahu a spus, chiar după discuțiile cu Blinken în Israel, că nu se va putea vorbi despre o încetare a focului până la eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.

Luni, la plecarea din Turcia, Antony Blinken a pus accentul pe bilanțul uman al războiului dintre Israel și Hamas.

"Cea mai puternică îngrijorare aici este în ceea ce privește bilanțul victimelor civile din Gaza. Este o îngrijorare pe care o împărtășim și noi.

Am vorbit cu Israelul în ceea ce privește pașii pe care trebuie să-i facă pentru a minimiza numărul de victime civile.

De asemenea, lucrăm pentru a furniza ajutor umanitar în Gaza și vom avea mai multe țări care vor contribui la această asistență pentru Gaza, astfel încât mai mulți oameni din acolo, care au nevoie de ajutor, să aibă acces la el.

Antony Bliken: "S-ar putea să nu fie vizibil progresul, dar el se realizează"

Am avut conversații importante și ne asigurăm că influența pe care o au țările din regiune va fi folosită pentru a se ne asigura că acest conflict nu se extinde. Este un aspect critic și cred că țările din zonă sunt foarte implicate pentru a se asigura că acest lucru nu se va întâmpla.

Deocamdată, s-ar putea să nu fie vizibil progresul pe care îl facem, dar el se realizează. Există discuții în ceea ce privește o pace susținută și durabilă și am vorbit cu multe din țările din regiune pe această teamă. Lucrăm la asta. Chiar dacă acum suntem concentrați pe criza prezentă, ne concentrăm și pe ziua de mâine, pe perioada de după criză.

După cum am spus, lucrăm permanent cu țările din regiune pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare și pentru a crește asistența care intră în Fâșia Gaza. În ceea ce privește pauzele umanitare, am discutat cu israelienii despre aspectele practice ale acestui lucru și, de asemenea, despre eliberarea ostaticilor.

În plus, suntem foarte concentrați nu numai pe Gaza, ci și pe ce se întâmplă Cisiordania. Am exprimat foarte clare îngrijorările noastre despre violențele extremiste din Cisiordania și am auzit angajamente din partea guvernului israelian pentru o luptă mai fermă împotriva acestor violențe", a spus Antony Blinken.