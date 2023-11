"Israelienii au inventat povești cu bebeluși decapitați" | Roger Waters, legendă a rockului internațional, declarații controversate despre războiul pornit de Hamas

Cofondatorul trupei rock Pink Floyd, Roger Waters, a ieșit în evidență cu noi declarații controversate despre războiul dintre Israel și Hamas, după ce și-a creat o faimă de "idiot util" prin opinii publice pro-Rusia în războiul din Ucraina.

Sursa foto: hepta / DPA Images / Angelika Warmuth

Ajuns la 80 de ani, Waters i-a acordat recent un interviu jurnalistului Glenn Greenwald și a afirmat că lumea "nu știe, cu adevărat, ce s-a întâmplat" atunci când Hamas a lansat, pe 7 octombrie, atacul fără precedent din sudul Israelului, soldat, conform oficialilor statului evreu, cu circa 1.400 de morți.

Vorbind cu Greenwald, Waters a indicat că pune la îndoială numărul de morți în rândul civililor israelieni și rolul Hamas în masacru.

El nu a exclus teoria că ar fi vorba de o "operațiune sub steag fals", notează The Daily Beast și Times of Israel.

Potrivit fostului vocalist Pink Floyd, "e foarte dubios" că armata israeliană a fost surprinsă cu garda jos.

Roger Waters: "Israelienii au inventat povești despre decapitarea bebelușilor"

"Dacă au fost comise crime de război, le condamn", a spus Waters, adăugând însă că masacrul Hamas "a fost dus în derizoriu de israelienii care au inventat povești despre decapitarea bebelușilor".

El s-a referit la relatările de după atac, în care jurnaliștii internaționali au citat, sub protecția anonimatului, soldați israelieni care au menționat că în unele case din kibbutz-urile atacate au fost găsiți "bebeluși decapitați".

Acest amănunt a fost ulterior confirmat de un purtător de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu, însă armata israeliană a refuzat să-l confirme oficial.

Pe de altă parte, însuși premierul Netanyahu le-a arătat liderilor străini veniți la Tel Aviv fotografii în care se văd rămășițele carbonizate ale unor bebeluși, conform celor relatate de presa internațională.

Roger Waters: "Primii uciși de Hamas au fost militari israelieni, deci nu a fost o crimă de război"

Roger Waters a citat un articol dintr-o publicație apropiată de propaganda rusă și a spus că "probabil că primii 400 (uciși) au fost militari israelieni, ceea ce înseamnă că nu a fost o crimă de război".

"Ceea ce știm e că, indiferent dacă a fost sau nu o operațiune cu steag fals, sau orice s-a întâmplat, este întotdeauna greu de spus ce s-a petrecut, de fapt ... Și nu știm dacă vom ajunge vreodată să cunoaștem, în mare măsură, povestea reală", a estimat el.

Roger Waters: "Palestinienii sunt obligați să se opună ocupației încă din 1967"

Cofondatorul Pink Floyd a insistat că nu există nicio modalitate de a ști ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul atacului Hamas și a susținut, în același timp, că palestinienii conduși de Hamas în Gaza "sunt obligați" să se opună ocupației.

"A fost justificat ca ei să se opună ocupației? Da. Dar, din nou, sunt Convențiile de la Geneva. Legal și moral, ei (palestinienii) sunt obligați să reziste ocupației din 1967. Este o obligație", a spus Waters într-o referire la "Războiul de șase zile".

Desfășurat între 5 și 10 iunie 1967, acest conflict între Israel și alianța dintre Egipt, Iordania și Siria s-a soldat cu ocuparea de către armata statului evreu a Peninsulei Sinai, a Fâșiei Gaza, a Platoului Golan și a Cisiordaniei.

Daily Beast, care semnalează interviul lui Roger Waters, amintește că fostul solist Pink Floyd a provocat anterior controverse, acuzând Ucraina de invazia pe scară largă a Rusiei și repetând narațiunie difuzate de Kremlin.