Oficial al unui serviciu european de spionaj: teroriștii din Gaza au anunțat de zece ori mai mulți morți decât în realitate în explozia de la spitalul Al-Ahli

"Nu sunt 200 sau 500 de morți, ci mai degrabă câteva zeci. Probabil între 10 și 50", a declarat acest oficial de informații, sub protecția anonimatului pentru Agenția France Presse.

Potrivit acestuia, cel mai probabil că spitalul fusese evacuat anterior, la fel ca alte spitale situate în nordul Fâşiei Gaza, după ordinul în acest sens din partea armatei israeliene, relatează Antena 3 CNN.

Versiunea unui număr mai redus de victime este susținută și de Blake Spendley, un analist de informații din surse deschise. El a spus pentru publicația americană The Wall Street Journal că, bazându-se pe dovezile vizuale, numărul de morți este mai apropiat de 50 decât de 500, notează Politico.

Între timp, apar noi indicii că racheta care a explodat la Al-Ahli a fost lansată de grupările islamiste din Fâșie.

O înregistrare video realizată de o cameră a postului Al Jazeera pare să surprindă momentul căderii rachetei peste spital.

Pe înregistrare se vede momentul: ora locală 18:59 a zilei de marți.

CNN a autentificat clipul prin geolocalizare, a analizat direcția proiectilului și a stabilit că racheta a fost lansată dintr-o zonă situată la sud de orașul Gaza.

Potrivit înregistrării analizate de CNN, racheta se întoarce brusc spre direcția din care a fost lansată și explodează în zbor deasupra orașului.

Al Jazeera’s own video apparently captures the missile launched from inside Gaza that broke up and landed on the Al-Ahli Hospital in Gaza. Despite their own video account, Al-Jazeera continues to cast blame on Israel as the source of the missile. pic.twitter.com/QarFgBWw2E