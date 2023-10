O rachetă a lovit un spital din Egipt, aflat la peste 200 de kilometri de Gaza

Situația se agravează pe zi ce trece în Orientul Mijlociu, iar incidentul de noaptea trecută vine să confirme acest lucru.

Racheta care a căzut cu numai câteva ore în urmă în Egipt a lovit o unitate medicală din orașul Taba, aflat la 220 de km de Fâșia Gaza. Explozia produsă de rachetă a mai avariat un autoturism și a rănit cel puțin șase persoane.

Mai mulți locuitori ai orașului au relatat că au auzit o explozie puternică și mai apoi au văzut o coloană de fum care se înalță spre cer.

Distanța destul de mare de zona operațiunilor militare desfășurate de militanții Hamas și de armata Israelului face ca originea rachetei să fie incertă în acest moment. Cu toate acestea, potrivit presei egiptene citate de Jerusalem Post, autoritățile au declanșat o anchetă pentru a elucida misterul.

A Missile has reportedly Struck the Costal Egyptian Town of Taba tonight resulting in Significant Damage to a Building and Car as well as at least 5 Injuries; the Town is over 100 Miles from the Gaza Strip and the West Bank so where the Missile came from or who launched it is… pic.twitter.com/R9Ko1E0ksT