RO 3.0 – Viitorul e aici sau când frigiderul va cumpăra singur de mâncare, iar televizorul ne va plăti facturile

Un televizor care-și va putea plăti singur factura către furnizorul de servicii, un frigider care va da comandă de mâncare și va plăti lista de cumpărături ori intervenții chirurgicale efectuate cu ajutorul inteligenței artificiale. Așa ar urma să arate o Românie a viitorului. Iar viitorul despre care vorbim e aproape, după colț, în 2030.

”România anului 2030 va avea un potențial tehnologic avansat. Vorbim de tehnologia 5G, care va conecta milioane de dispozitive, vorbim despre `internet of everything`, de la `internet of things` și vom ajunge la `economy of things`. Dau un simplu exemplu: televizorul va putea să-și plătească singur factura la un provider de servicii, frigiderul va ști că nu mai este mâncare și va da comandă de listă de alimente și va plăti singur; mașina va putea să facă o tranzacție automată”, a declarat, la Antena 3 CNN, Ciprian Zamfirescu, Head of Innovation Vodafone.

Și în domeniul Sănătății se va putea interveni cu tehnologie din viitor.

”Vorbim despre drone ale viitorului, conectate la rețeaua 5G, care vor putea fi operate din dispecerate de comandă, care vor transporta defibrilatoare, kituri medicale și vor ajuta industriile emergente să prospere. Și aici vorbim despre inteligența artificială în procesarea imaginilor, în agricultura de precizie, în zona de rafinării, porturi, vom putea avea cadastru automat doar din drone sau aripă fixă.

Un impact important va fi în zona medicală, unde scannerele, aparatele RMN, aparatele de computer tomograf vor putea genera automat un registru digital al fiecărui pacient, care vor fi stocate pe rețele private ale viitorului, care vor sta fix în spital, cu o securitate cibernetică avansată.

Iar medicii vor putea folosi acest catalog de date în fiecare organ în parte, digitalizat, și vor putea folosi aceste date pentru operații ale viitorului, într-un timp foarte redus, folosind inteligența artificială”, mai spune Ciprian Zamfirescu.

