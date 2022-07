Doliu în cinematografie: A murit actorul american Joe Turkel

Joe Turkel, actorul cunoscut pentru rolurile sale din „The Shining” și „Blade Runner”, a murit la Spitalul St. John's din Santa Monica, California, potrivit Variety. Acesta avea 94 de ani.

Interpret prolific, cu peste 100 de credite în diverse filme și emisiuni TV, Turkel este cunoscut mai ales pentru rolurile sale secundare din trei filme ale lui Stanley Kubrick, inclusiv primul său lungmetraj „The Killing”, „Paths of Glory” și „The Shining”, unde a jucat rolul adesea parodiat al barmanului fantomatic Lloyd. De asemenea, a avut un rol important în filmul original „Blade Runner” din 1982, în rolul excentricului creator Eldon Tyrell.

Turkel s-a născut în Brooklyn în 1927 și s-a înrolat în armata americană la vârsta de 17 ani, servind în Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. După război, s-a mutat în California pentru a se dedica actoriei și a obținut primul său credit în film cu „City Across the River” în 1948.

Pe parcursul următoarelor patru decenii, Turkel a lucrat mult, printre filmele notabile numărându-se „King Rat”, „The Sand Pebbles”, „The St. Valentine's Day Massacre” și ultimul său film, „The Dark Side of the Moon”. A apărut, de asemenea, în trei dintre filmele regizorului Bert I. Gordon: „Tormented”, „The Boy and the Pirates” și „Village of the Giants”.

La televiziune, a apărut în episoade din emisiuni populare precum „Viața și legenda lui Wyatt Earp”, „Sky King”, „Tales from the Darkside”, „The Lone Ranger”, „S.W.A.T.”, „Adam-12”, „Ironside”, „The Andy Griffith Show”, „Ben Casey”, „The Untouchables”, „Dragnet”, „Miami Vice” și „Bonanza”. Ultimul său rol înainte de a se retrage a fost de voce într-un joc video din 1997, „Blade Runner”.

Înainte de moartea sa, Turkel a finalizat o carte de memorii intitulată „The Misery of Success”, pe care familia sa intenționează să o publice în cursul acestui an.

Sursa: Mediafax