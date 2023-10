A murit Richard Roundtree, actorul principal din serialul Shaft, la vârsta de 81 de ani

Richard Roundtree, cunoscut pentru interpretarea rolului principal din filmul „Shaft”, din 1971 a murit, marți, la vârsta de 81 de ani, la Los Angeles.

Sursa foto: Profimedia

Managerul regretatului actor, Patrick McMinn, a confirmat vestea.

”Cariera sa deschizătoare de drumuri a schimbat faţa divertismentului din întreaga lume, iar moştenirea sa durabilă va fi resimţită pentru generaţiile următoare. Inimile noastre sunt alături de familia sa şi de cei dragi în aceste momente dificile", a declarat managerul pentru Variety.

Potrivit apropiaților, actorul se lupta de mult timp cu o boală nemiloasă, cancerul pancreatic.

Roundtree s-a născut pe data de 9 iulie 1942, în News Rochelle, New York.

La începutul anilor 60, starul și-a început cariera de actor.

A fost considerat un actor inovator prin interpretarea detectivului John Shaft, care l-a transformat într-un adevărat star la vârsta de 29 de ani.

Shaft, franciza cinematografică din 1970 a fost emblematică, asta pentru că a fost printre primele din ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „filme Blaxploitation”, un tip de filme de acțiune care se axau pe personaje eroice de culoare.

De-a lungul carierei sale, Roundtree a mai jucat și în filme precum Inchon și Seven, dar și în serialele de televiziune Roots, The Fresh Prince of Bel-Air și Desperate Housewives.