ABBA renaște la 40 de ani după ultimul album. Muzicienii au lansat joi două piese noi și au anunțat când iese pe piață noul disc

Albumul se va numi "Voyage" iar lansarea sa este programată pentru data de 5 noiembrie, anul curent.

O altă premieră este că grupul va susține un concert digital la Londra în 2022, în timpul căruia membrii trupei vor apărea pe scenă sub forma unor holograme.

Informațiile au fost anunțate joi chiar de membrii formației suedeze, în cadrul unui eveniment organizat la Londra și difuzat în direct pe canalul de YouTube al ABBA.

"Am înregistrat un nou album", au declarat Bjorn Ulvaeus, în vârstă de 76 de ani, şi Benny Andersson, în vârstă de 74 de ani.

Unul dintre cele mai populare grupuri pop din lume, cu discuri vândute în peste 385 de milioane de copii în toată lumea, ABBA a lansat joi două piese de pe noul material discografic.

Cântecele se intitulează "I Still Have Faith in You" şi "Don't Shut Me Down".

ABBA a ajuns la celebritate mondială cu o serie de melodii care au "rupt" topurile la sfârșitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, între care "Waterloo", "Dancing Queen" şi "Take A Chance On Me".

Cei patru componenți - compozitorii Bjorn Ulvaeus și Benny Andersson și cântărețele Agnetha Faltskog și Anni-Frid Lyngstad - s-au despărțit în 1982.

Ani de zile, reuniunea trupei a părut improbabilă. Se spune că foștii membri ABBA ar fi refuzat în 2000 un miliard de dolari pentru un turneu mondial.

Ultimul album ABBA a fost lansat în 1981 și se intitulează "The Visitors".

Foto principală: componenții ABBA la Stockholm, Suedia, 2016

Foto interior: Bjorn Ulvaeus și Benny Anderson la Londra, în 2018

