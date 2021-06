Adrian Copilul Minune, onorariu de 60.000 de dolari pentru o singură cântare

Artistul a dezvăluit că a încasat această sumă, în anul 2002, la o petrecere în Statele Unite ale Americii. Cu această sumă un român îşi poate cumpăra un apartament în Capitală, iar pentru alţii reprezintă salariul încasat întreaga viaţă. Cântăreţul are 47 de ani, este căsătorit şi are trei copii.

Adi Minune și cea mai scumpă dedicație

Adi Minune a dezvăluit la Kanal D care a fost cea mai mare sumă de bani pe care a luat-o după un eveniment.

”A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari”, a povestit manelistului.

”Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a răspuns Adrian Minune.

Ce avere are Adi Minune

Manelistul a vorbit și despre averea lui. Se specula că Adi Minune e pe locul 3 în topul celor mai bogați interpreți de manele din România, cu o avere impresionantă, care se traduce în multe proprietăți: minimum 15 vile, 13 mașini și mai multe terenuri în localități din jurul Capitalei. Totodată s-a mai scris că onorariul lui Adrian Minune pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații ajunge să strângă chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

”La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a mai povestit manelistul.

