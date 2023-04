"Plec la Terapie! Pe jos!" | Cui lasă Ana Morodan paginile de social media

Vloggeriţa Ana Morodan revine cu un mesaj ”ciudat” pentru fanii săi, la aproape o lună de când a fost prinsă conducând beată și cu permisul suspendat.

Sursa foto: instagram

„Plec la terapie, m-am întors în viața mea", le-a scris ea celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Influencerița a avut un mesaj și pentru cei care vor să-și promoveze afacerile. Practic, ea își pune la dispoziție conturile sale de pe rețelele sociale celor care vor să-și promoveze o afacere. Mesajul a fost considerat ciudat de unii dintre fanii săi.

Ana Morodan promite că va reveni în totalitate pe rețelele sociale abia după ce își va reveni complet.

”În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge. Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni.

Până mă fac bine, decid ce vreau să fac și adun energie și cap de planuri și construcție bună și frumoasă, vă dau și eu ce pot acum: un wall de media socială.



Suntem pe Insta și pe Facebook o comunitate de vreo 600.000 de oameni foarte mișto, pe bune (I so, so admire you, my amazing people!). Știu ca printre voi sunt oameni care au afaceri, visuri și construcții de mărci personale, comerciale sau proiecte sociale și de fapte bune. Vă dau wallul meu, pe rând, să vă comunicați aici mesajele și poate că așa, sunt de ajutor să accelerați, un pic, ce aveți de construit.

Trimiteți-mi pe PM sau pe mail ce vreți și cum vreți să promovați și vă dăruiesc prezența pe wall-urile mele de social media. Astfel, aflăm toți despre ce lucruri faine vreți sa faceți.

Aștept, va mulțumesc și mă duc să mai fac o meditație până plec la terapie. Pe jos!”, scrie Ana Morodan pe o rețea socială.

Vă reamintim, Ana Morodan s-a ales cu trei dosare penale după ce a fost prinsă în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive. După incident, Ana Morodan a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.