Loredana şi Andreea Bănică s-au vaccinat cu a treia doză împotriva COVID. "Singura soluție pentru a termina pandemia"

Loredana Groza sau Andreea Bănică au fost printre artiştii care au ajuns la centrele de vaccinare.

Printre primele persoane publice care au ales să se vaccineze cu cea de-a treia doză a fost Loredana Groza. Artista a publicat pe o pagină de socializare o poză însoţită de un mesaj pentru fanii ei.

Loredana Groza, după doza trei: "Singura soluție pentru a termina pandemia"

"Getting vaccinated with the 3rd dose (n.r. m-am vaccinat cu doza a treia). Singura soluție pentru a termina pandemia", a scris Loredana Groza pe pagina de Instagram.

La un centru de vaccinare a ajuns şi Andreea Bănică. Îndrăgita artistă susţine că a ales să-şi administreze doza booster pentru a-şi proteja familia.

"Săptămâna aceasta am făcut a treia doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat conform protocolului.

Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familiei noastre", spune Andreea Bănică.

Însoţită de copil, Roxana Ciuhulescu a mers şi ea să se vaccineze cu cea de-a treia doză. Femeia cu cele mai lungi picioare a filmat momentul şi l-a postat pe Instagram.

Vedeta susţine că a ales să se vaccineze pentru că nu vrea să le creeze spaime inutile apropiaţilor.

Andreea Bănică: "Doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi"

Tot pe o reţea de socializare a anunţat şi Andrei Leonte, fostul câştigător XFactor, că şi-a administrat cea de a treia doză de ser anti-COVID.

"Mă numesc Andrei și am făcut doza trei", a scris solistul pe o reţea de socializare, după ce a fost imunizat cu serul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal