Dezvăluirile dramatice ale Andreei Marin: „Mi-au scos doi pumni de celule, 800 de grame de tumoare”

Andreea Marin a dezvăluit drama prin care a trecut. Prezentatoarea TV a trecut printr-o operație în care i-a fost extirpată o tumoare.

Zâna surprizelor, Andreea Marin a ajuns pe masa de operație, în 2018. Prezentatoarea TV a dezvăluit că a trecut prin momente grele atunci când a fost suspectată cu cancer.

Totul a început după ce Andreea a descoperit o umflătură în zona cervicală. Nu a stat prea mult pe gânduri și a mers de urgență la o consultație de specialitate, pentru a afla cauza exactă.

În urma consultației a urmat o operație prin care i-a fost scoasă o tumoare de 800 de grame. „Mi-au scos doi pumni de celule, 800 de grame de tumoare”, a povestit aceasta.

Dar momentele de tensiune extremă au început abia după aceea, pentru că a fost nevoită să aștepte rezultatul biopsiei, prin care aceasta afla dacă are sau nu cancer. Din fericire pentru Andreea, rezultatul biopsiei a fost unul bun.

"Am trecut printr-o biopsie. Am fost unul dintre pacienţii norocoşi. Am avut doar de extirpat ceva. Alţii nu sunt aşa norocoşi. Eu sunt un om puternic, mă ştiţi doar, dar aşa e, aşteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simţi în acele momente, până vine rezultatul.

Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic”, a povestit Andreea Marin, potrivit playtech.ro.