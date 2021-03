Atacul asupra Mirelei Vaida, premeditat. Cum a intrat agresoarea în platou - VIDEO

In urma incidentului socant, Mirela Vaida a povestit, în lacrimi, că se teme pentru viata ei. Realizatoarea emisiunii Acces Direct spune ca in ultima vreme a primit mai multe ameninţări.

”Mi se pare ca poate fi clar incadrata la tentativa de omor pentru ca femeia aia a venit sageata la mine si fix spre capul meu cu pietroiul. N-am avut nici prezență de spirit să reacționez mai repede, norocul meu ca nu m-a nimerit” a declarat Mihaela Vaida.

La finalul emisiunii, Mirela Vaida a stat de vorbă cu polițiștii și a aflat că femeia venise hotărâtă să-i facă rău.

”Prima data cand am venit dupa haine, cand am ridicat am vazut ca e grea, am vazut ca e plina cu pietre. Asta e punga cu care se vedea pe filmare ca intra inauntru. Nu stim cum a ajuns pana aici, mai avea o sacosa cu 3-4 pietroaie pregatite acolo in spate la intrare, nu stiu unde s-a dezbracat ca i-a gasit politia hainele in spate” a mai adăugat Mihaela Vaida.

Colegii de platou ai Mirelei Vaida au descris momentele de panica pe care le-au trăit.

Agresoarea a ajuns pe platoul de filmare, folosind o uşă din spatele clădirii, unde nu se afla niciun paznic. Acolo au fost găsite şi hainele femeii.

Apar noi informații despre incidentul șocant petrecut în platoul emisiunii Acces Direct. Femeia goală care a atacat-o pe Mirela Boureanu Vaida cu o cărămidă ar fi reușit să intre în clădire pe ușa din spate unde nu era niciun paznic. După ce a fost prinsă, agresoarea ar fi început să țipe în gura mare că ar fi vrut să o omoare pe Mirela.

Agresoarea s-a strecurat înăuntru complet dezbrăcată și și-a pus planul în aplicare pentru că toată lumea era atentă la desfășurarea emisiunii.

