Prima imagine cu chipul femeii care a atacat-o cu un bolovan pe Mirela Vaida

Mirela Vaida a mai povestit în exclusivitate la Antena 3 că s-a temut pentru viața ei în clipele de coșmar, iar primele gânduri au zburat către cei trei copii ai săi.

''M-am săturat de plâns. Am crezut că am depăşit...Lumea nu mă ştie pe mine aşa şi eu nu vreau să apar aşa în faţa oamenilor. Sunt un om puternic în aparenţă. Cei care mă ţin în viaţă şi în putere sunt cei din famillia mea, copiii mei.

Noi astăzi am avut nişte imagini care din nou m-au dat peste cap, pentru că femeia aceea intrase şi cu un minut înainte, dar eu încă nu eram încă în direct. A ieşit, s-a mai plimbat o tură şi nu văzut-o nimeni. Abia când a auzit anunţul, doamnelor şi domnilor începe Acces Direct, cu Mirela Vaida, ea auzind de afară, atunci a intrat, ştiind clar că eu sunt acolo. Pe mine asta m-a copleşit. Nici măcar nu mai am aşteptări de la foarte mulţi oameni că au dat dovadă că nu au empatie. Eu doar le doresc atât. Să dea Dumnezeu ca niciunul dintre noi şi nici unii dintre dumneavoastră care ne vedeţi, să nu treceţi vreodată prin asta, pentru că oameni ca această femeie sunt printre noi, liberi, din păcate, cu acte în regulă, că ei nu sunt sunt în regulă, dar liberi pe străzi. Îmi doresc din suflet ca această femeie şi alţii ca ea să nu facă victime, pentru că pe mine, Dumnezeu m-a scăpat, dar poate pe alţii, Doamne Fereşte, nu-i scapă.

Eu cred că ea nu a acționat singură, ci ar fi fost adusă sau învățată de cineva sau i s-ar fi arătat de către cineva pe unde să intre și când anume. Asta rămâne însă să vadă cei de la Poliție. Ce mă doare pe mine cel mai tare este lipsa de empatie, noi trecem unii pe lângă alții pe străzi, ne vedem la pământ, ne vedem însângerați sau strigând după ajutor și noi nu ne mai uităm unii la ceilalți”, a povestit Mirela Vaida la Antena 3.

De asemenea, au fost făcute publice imaginile cu femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida. Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, a fost refăcut și traseul pe care l-a parcurs atacatoarea până a ajuns în platou, unde a aruncat cu un bolovan în direcția realizatoarei emisiunii ”Acces Direct”. Atacul a fost surprins pas cu pas.

Mirela Vaida a depus plângere la poliție după incidentul șocant

”Eu zic că fapta se încadrează la tentativă de omor, acum să vedem ce zic procurorii. Înţeleg că ei ar fi mult mai indulgenţi, pentru că înţeleg, cumva, la cum ar fi văzut traiectoria bolovanului, nu ar fi venit chiar în cap, ar fi venit în umăr. Nu ştii exact care sunt criteriile după care se poate face încadrarea juridică. Ea a şi spus la ieşirea din sediu, când o duceau poliţiştii încătuşată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a şi reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor.

Eu am înţeles abia astăzi, după ce am depus plângerea penală, Poliţia va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie şi unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment”, a mai spus Mirela Vaida la Antena 3.

