Acuzaţii fără precendent în familia Bădălău. Fiul politicianului a fost trimis la testul antidrog de soţie, iar ea trimisă la testul psihiatric

Divortul si lupta pe custodia copiilor par să fi atins cele mai inalte cote posibile în cazul lui Gabi Bădălău şi al Claudiei Pătrăşcanu. Cântăreaţa l-a acuzat pe fiul politcianului că s-ar fi drogat şi a cerut în instanţă ca fostul ei partener să fie suspus unui test antidrog.

”Toate testele au iesit negative n aveam nicio emotie. Am facut cel mai complex test pe care il face un institut medical din romania: saliva urina si sange” a spus Gabi Bădălău la Antena 3, în emisiunea Showblitz.

Dar felul în care fostul partener ar fi fost testat, nu a mulţumit-o pe artistă pentru că rezultatul nu ar fi relevant pe o perioadă mai lungă de timp.

La procesul de divorţ, Andreea Bănică, fostă colegă de trupă şi bună prietenă cu Claudia Pătrăşcanu a fost chemată în calitate de martor. Aceasta a povestit despre momentele grele prin care ar fi trecut Claudia atunci când ar fi fost dată afară din casă.

Dar nu numai Claudia este cea care îşi trimite soţul de care divorţează la testări.

”Acum mi a cerut testul psihiatric, oamnei buni, mie n u mi e teama de nimic, fac orice test” a spus si Claudia Pătrăşcanu.

Cei doi se luptă, în primul rând, pentru custodia celor doi băieţi pe care îi au.

”A cerut 50 mii de euro de la mine mama copiiilor lui a cerut lemnul din casa patul si mobila unde dorm copiii. Din chiria garsonierei pe care am avut o in timpul casniciei si mi-o lua si juca la cazinouri, vreau banii de la motul copiilor pe care i-a luat si eu mi-am dorit sa-i punem intr-un cont pentru viitorul copiilor si studii si el i-a luat sa si cumpere excavator banii de la nunta noastra banii din munca mea, am muncit in firmele acestei familii” a adăugat vedeta.

Intre timp, Gabi Bădălău este într-o relaţie cu Bianca Drăguşanu. Deşi s-a zvonit că cei doi plănuiesc să se căsătorească, după vacanţele exotice pe care le.au avut, deocamdată, bărbatul nu pare convins.