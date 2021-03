Bărbatul care a agresat-o pe Laurette i-a promis 7.000 de euro

Vedeta şi bărbatul în cauză se cunoşteau de mai mult timp şi ar mai fi ieşit în oraş cu o zi înainte, moment în care el s-ar fi comportat extrem de frumos cu sexy bruneta. Ulterior, s-au întâlnit a doua zi într-un hotel din Bucureşti, acolo unde a avut loc şi scandalul.

Iniţial s-a spus că disputa celor doi ar fi pornit de la o sumă de bani, pe care el i-ar fi oferit-o vedetei în schimbul relaţilor intime. Prima sumă despre care s-a discutat în presa tabloidă a fost de 5.000 de euro, informaţii pe care Laurette le-a desminţit.

Recent, cei de la Cancan.ro au anunţat, pe surse, că banii din cauza cărora sexy bruneta a fost agresată aveau o valoare mai mare. Bărbatul misterios cu care s-a văzut Laurette i-ar fi oferit de fapt 7.000 de euro, bani cu care urmau să plece într-o vacanţă exotică.

Bruneta susţine că a mers la hotel pentru o simplă întâlnire cu bărbatul în cauză, nu pentru a susţine relaţii sexuale cu el. Totuşi, surse judiciare au precizat pentru presa tabloidă că întâlnirea dintre cei doi s-ar fi finalizat cu un scandal, pentru că bărbatul nu i-ar fi oferit brunetei suma dorită după partida de amor.

"El a insistat să îmi facă un cadou de Ziua Femeii, de 8 martie. Și eu dețin această înregistrare, toată discuția dintre mine și el. Și nici pe departe nu există că eu aș fi acceptat așa ceva. Poliția a dat informații spre presă doar cu ce a spus el, nu au dat și ce am spus eu", a spus bruneta la Antena 3.

Comunicat de presa Laurette Atindehou “In legătura cu agresiunea a carei victima am fost in urma cu doua seri, as dori... Publicată de Atindehou Innocencia Laurette pe Joi, 11 martie 2021

Laurette, agresată într-un hotel din Bucureşti

Sexy mulatra a povestit că a fost agresată într-o cameră de hotel din Capitală. Vedeta susţine că i s-ar fi întins o capcană la momentul în care a ajuns acolo şi i s-ar fi făcut propuneri pe care nu le-a acceptat.

"Despre cum am ajuns eu acolo este mai puțin relevant. Eu îl cunoșteam de mai mult timp, el a insistat la mine în mai multe rânduri, 6-7 luni. M-am întâlnit cu el cu o seară înainte și părea un domn destul de ok. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viața și mulțumesc Poliției că a venit într-un timp foarte prompt și efectiv am scăpat cu viața și pot să vorbesc cu dumneavoastă acum (...) Este exclus că eu să mă fi dus acolo așa cum am citit în presă, pentru că s-au scurs anumite informații din poliție. S-a citat doar ceea ce a spus el. S-a spus că eu m-aș fi dus acolo că să cer bani pentru anumite servicii.

Eu am și înregistrarea pentru că eu am avut un feeling și când m-am întâlnit cu el în seară precedentă am înregistrat toată discuția dintre mine și el timp de 1:20 cât am stat de vorba. Și o să pun la dosar toată înregistrarea în care se vede clar că eu am refuzat categoric cadouri din partea lui" a povestit mulatra.

Vedeta susţine că bărbatul ar fi dorit să îi ofere un cadou de ziua mamei şi întrebată dacă a acceptat cadoul, Laurette a ţinut să precizeze că nu avea bani la ea în momentul în care a sosit poliţia.



