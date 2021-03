Laurette a povestit ce s-a întâmplat înainte de bătaia încasată la hotel: El doar atât mi-a spus: "De ce crezi că ai venit aici?"

“În seara zilei de 9 martie, Laurette a fost victima unei agresiuni. În prezent eu și clienta mea ne gândim dacă vom depune plângere penală”, preciza avocatului lui Laurette joi.

Bruneta a povestit la Antena 3 ce căuta la hotel și ce s-a întamplat în cadrul întâlnirii cu bărbatul care a agresat-o.

În ce împrejurari ați ajuns cu acel bărbat seară la hotel?

Eu sunt… îmi cer scuze, pentru că sunt foarte bulversată că am urmărit acum din nou imaginile și am retrăit din nou acele clipe îngrozitoare.

Despre cum am ajuns eu acolo este mai puțin relevant.

Eu îl cunoșteam de mai mult timp, el a insistat la mine în mai multe rânduri, 6-7 luni. M-am întâlnit cu el cu o seară înainte și părea un domn destul de ok. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viața și mulțumesc Poliției că a venit într-un timp foarte prompt și efectiv am scăpat cu viața și pot să vorbesc cu dumneavoastă acum.

De ce nu ați depus plângere?

O să depundem o plângere săptămâna următoare pentru că în seară respectivă au fost multe, am stat fost mult la poliție, am stat la IML și am rămas.. am ștabilit de comun acord să mergem în următoarele zile că avem timp la dispoziție 90 de zile.

Ce s a întâmplat în acea seară în acea camera de hotel?

Eram la limită. Dacă două minute întârzia poliția astăzi eram moartă.

Am ripostat aparandu-mă, autoapărare. Orice femeia ar fi făcut la fel. Am luptat cu el să nu mă omaore.

Este exclus că eu să mă fi dus acolo așa cum am citit în presă, pentru că s-au scurs anumite informații din poliție. S-a citat doar ceea ce a spus el. S-a spus că eu m-aș fi dus acolo că să cer bani pentru anumite servicii.

Eu am și înregistrarea pentru că eu am avut un feeling și când m-am întâlnit cu el în seară precedentă am înregistrat toată discuția dintre mine și el timp de 1:20 cât am stat de vorba. Și o să pun la dosar toată înregistrarea în care se vede clar că eu am refuzat categoric cadouri din partea lui.

Servicii de ce natură?

El a insistat să îmi facă un cadou de Ziua Femeii, de 8 martie. Și eu dețin această înregistrare, toată discuția dintre mine și el. Și nici pe departe nu există că eu aș fi acceptat așa ceva. Poliția a dat informații spre presă doar cu ce a spus el, nu au dat și ce am spus eu.

Ați acceptat cadoul?

În momentul în care poliția a intrat în camera eu asupra mea nu dețineam nicio suma de bani. Doar actele mele.

Veți merge în instanță?

O să depun cu domnul avocat o plângere penală pentru agresiune fizică. O să cer daune morale pentru că mi-a pătat imaginea. Și vom vedea ce se va întâmplă. Pentru că eu era să mor acolo.

El doar atât mi-a spus: "De ce crezi că ai venit aici?" Și-a schimbat efectiv atitudinea față de omul pe care eu îl cunoscusem în seară precedentă, cu care stătusem la masă.

Eu acum încerc să îmi revin din șocul pe care l-am trăit. Ieri a trebuit să stau la Spitalul Floreasca și vreau să le mulțumesc medicilor. În momentul ăsta stau în pat pentru că am răni la genunchi și nu mai pot să merg.

