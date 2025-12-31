O fabrică de semiconductori cu un cuptor care arde la 1000 de grade Celsius a fost trimisă în spațiu. Ce va face pe orbita Pământului

2 minute de citit Publicat la 21:20 31 Dec 2025 Modificat la 21:30 31 Dec 2025

Fabrica de semiconductori a fost lansată în spațiu de o misiune SpaceX. Foto: Hepta

O instalație dotată cu un cuptor ce atinge tremperaturi de 1000 de grade Celsius a fost trimisă în spațiu și testată pe orbita Pămânului, relatează BBC.

Compania britanică Space Forge din Cardiff este responsabilă de acest proiect, menit să faciliteze producerea de materiale critice de înaltă calitate în cosmos, adaugă sursa citată.

Space Forge intenționează să producă materiale pentru semiconductori, care pot fi utilizați pe Pământ în electronică, infrastructura de comunicații, informatică și transporturturi.

Instalația este de dimensiunea unui cuptor cu microunde.

Acesta a fost pornită săptămâna aceasta pe orbită, la sute de kilometri deasupra Pământului, și a atins temperatura planificată.

De ce spațiul cosmic este ideal pentru producția semiconductorilor necesari pe Pământ

Condițiile din spațiul cosmic sunt ideale pentru fabricarea semiconductorilor, ai căror atomi sunt aranjați într-o structură 3D foarte ordonată.

Atunci când materialele sunt produse la gravitație zero, acești atomi se aliniază perfect.

Fabricarea în vidul cosmic mai înseamnă că este eliminat pericolul de contaminare a semiconductorilor.

Cu cât un semiconductor este mai pur și mai ordonat, cu atât funcționează mai bine.

"Proiectul la care lucrăm acum ne permite să creăm în spațiu semiconductori de până la 4.000 de ori mai puri decât putem produce în prezent pe Pământ", explică Josh Western, director executiv al Space Forge.

"Acest tip de semiconductor va fi folosit în turnurile 5G de unde primiți semnal pe telefonul mobil. Va fi, de asemenea, utilizat în încărcătorul auto la care conectați un vehicul electric și va fi, totodată, prezent în cele mai noi avioane", a continuat el.

Mini-fabrica Space Forge a fost satelizată cu o rachetă SpaceX în vara acestui an.

De atunci, echipa companiei își testează sistemele de la centrul de control al misiunii din Cardiff.

Veronica Viera, responsabilă cu operațiunile privind încărcătura în cadrul Space Forge, a prezentat o imagine pe care instalația a transmis-o din spațiu (atașarea următoare):

A world-first for commercial in-space manufacturing!



We’ve successfully generated plasma aboard ForgeStar®-1 ?️



Proving the extreme conditions needed for gas-phase crystal growth can be created & controlled on an autonomous platform in LEO.@BBCNews? https://t.co/UMI5cuIbGJ pic.twitter.com/vlsqDNVVEe — Space Forge (@Space_Forge) December 31, 2025

Fotografia a realizată în interiorul cuptorului și arată cum strălucește spectaculos plasma rezultată în urma încălzirii gazului la aproximativ 1.000 de grade Celsius.

Compania britanică încă nu a testat tehnologia pentru a aduce pe Pământ semiconductorii fabricați în spațiu

"Este foarte important, deoarece este unul dintre ingredientele de bază de care avem nevoie pentru procesul de fabricație în spațiu", a precizat ea.

Echipa Space Forge vrea acum să construiască o fabrică spațială mai mare, care ar putea produce materiale semiconductoare pentru 10.000 de cipuri.

De asemenea, mai trebuie să testeze tehnologia necesară pentru a aduce pe Pământ materialele produse în spațiu.

Într-o misiune viitoare, un scut termic numit Pridwen, după legendarul scut al Regelui Arthur, va fi instalat pentru a proteja vehiculul spațial de temperaturile extrem de mari pe care le va experimenta la reintrarea în atmosfera terestră.