Bianca Drăgușanu, tun de peste 300.000 de euro. De unde are vedeta atâția bani

Chiar inainte de sarbatori Bianca Dragsuanu si a afisat noua achizitie pe care spune ca a cumparat-o cu banii pe care ii face din haine.

Aceasta este noua achizitie luxoasa a Biancai Dragusanu. Vorbim despre un rolls royce, nou nout, alb ca zapada pe exterior si cat se poate de camel pe interior. Scaunele sunt din cea mai fina piele si evident are cele mai multe dotari. Desigur, aceasta nu este singura masina pe care Bianca o are. Blondina mai este şi posesoarea unui Mercedes si, in trecut, a fost si la volanul unui lamborghini ce i apartinea fostului sot.

Dar de unde are Bianca Dragusanu bani? Ei bine, spune chiar ea atunci cand e ntrebata daca ar avea de unde sa dea 10 mii de euro pe luna pentru gradinita fetitei ei.

Afacerea cu haine ar fi mina de aur pe care Bianca are, afacere pe care ar dori sa o dezvolte în faimosul Dubai.

”Rochii de eveniment casula, adica am fost si am tras concluzia ca nu aveam de unde sa cumparam rochii turnate, asa ca vreau butic cu croitor in el” a spus Bianca la Showblitz.

Ca se muta sau nu in luxosul Dubai, Bianca sigur nu duce lipsa de extravaganţă aici in tara unde si apartamentul ei este unul de invidiat. Noua achizitie a venit exact dupa intoarcerea din vacanta cu gabi badalau, iar vedeta a facut deja paradă pe retele de socializare cu noua locuinta. Luminos si extrem de incapator, apartamentul Biancai este mobilat dupa ultima moda si costa cateva sute de mii de euro.