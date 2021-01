Bianca Drăgușanu, de urgență la Poliție! ”Mi-a spus că e în fața blocului meu și că intră peste mine și peste fiica mea în casă”

Bianca Drăgușanu ar fi primit trei apeluri de pe trei numere de telefon diferite, cu numere înregistrate pe abonamente. Ceea ce înseamnă că Poliția ar trebui să afle relativ ușor despre cine este vorba.

„În ultimele 48 de ore am fost hărțuită telefonic. Culmea este că apelurile telefonice au fost date chiar cu număr normal, nu cu număr privat. Am băgat în memorie numărul de telefon, îmi apare chiar și poza. Unul dintre ele ar putea fi chiar abonament, pentru că apare la WhatsApp activ din 2019.

Ceea ce m-a făcut să fac plângerea asta penală a fost ultimul apel pe care l-am primit aseară în jurul orei 21:00. După multe injurii și amenințări, ceea ce m-a speriat foarte tare a fost că mi-a spus că este în fața blocului, și că va intra peste mine și peste fiica mea în casă.

Am sunat la 112, au venit în 5 minute 3 echipaje de Poliție, după care m-am deplasat la secția 7, unde am făcut o plângere penală, martori fiind la incidentul petrecut sora mea și una dintre prietenele mele cele mai bune”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Antena 3.

Aceasta a adăugat că primele două apeluri o vizau doar pe ea, în schimb, în al treilea apel a primit amenințări și la adresa fiicei sale.

”Două dintre apeluri mă vizau direct pe mine, al treilea a fost cel mai grav în care mi-a spus că intră peste mine în casă și peste fiica mea. Moment în care eu am și înregistrat. Pentru că primele două apeluri nu am avut inițiativa de a le înregistra. Ultimul apel, în care mi-a spus că va intra peste mine în casă și peste fata mea, l-am înregistrat. Se aude vocea, numărul de telefon...”, mai povestește Bianca Drăgușanu.

Vedeta spune că nu are nicio bănuială cu privire la cine ar fi putut fi.

”Nu cred că am deranjat pe cineva în ultima perioadă. Știe toată lumea că am fost plecată o lună din țară. Nici nu consider că este o glumă proastă, din moment ce se tot repetă. De 48 de ore mă tot sună de pe tot felul de numere de telefon, aceeași voce, cu aceleași amenințări, nu mi se pare nici măcar o glumă”, a concluzionat vedeta pentru Antena 3.