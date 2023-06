Câștigătorul Chefi la Cuțite 2023. Cine este Nina Hariton, finalista din echipa lui Sorin Bontea, care a plecat acasă cu 30.000 de euro

Câștigătorul Chefi la Cuțite 2023. Nina Hariton, finalista din echipa lui Sorin Bontea, a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro.

Sursa foto: YouTube/ Chefi la Cuțite

Cei trei finaliști din sezonului 11 al emisiunii Chefi la Cuțite au fost Paul Tudosescu, Laurențiu Neamțu și Nina Hariton.

Finaliștii au făcut alegerea cu mare grijă atunci când și-au format echipele pentru Marea Finală a competiției de gătit, și rezultatele s-au reflectat în farfuriile lor.

Chef Sorin Bontea a fost extrem de surprins de rezultat. Juratul nu se aștepta ca Nina Hariton să fie câștigătoarea, iar această surpriză a fost evidentă în momentul în care a dezvăluit asta în fața camerelor de filmat.

”Nu-mi vine să cred! Am crezut că o să câștige Laurențiu! N-ai cum așa ceva. Doamne, sunt mândru de Nina, de echipă”, a spus Sorin Bontea.

Cine este Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2023

Nina Hariton s-a întors recent din Paris pentru a participa în sezonul 11 al emisiunii Chefi la Cuțite 2023 și a reușit să obțină trei cuțite de aur din partea chefilor.

Câștigarea acestor premii a umplut-o de bucurie pe Nina, iar atunci când chef Bontea i-a înmânat cuțitul, ea i-a promis că va ajunge chiar în finală.

Nina Hariton este originară din Republica Moldova și locuiește în Paris începând cu anul 2015. La vârsta de 31 de ani, ea lucrează ca agent imobiliar, dar are o experiență vastă în bucătărie.

Nina Hariton a acumulat o experiență valoroasă în bucătărie, lucrând timp de cinci ani în restaurante prestigioase din Franța. Cu toate acestea, a decis să renunțe la activitatea de bucătar pentru a-și putea dedica mai mult timp fiului său în vârstă de 7 ani.

Programul solicitant al industriei culinare nu-i permitea să petreacă suficient timp alături de copilul ei, motiv pentru care a făcut această schimbare în viața sa profesională.

”Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții”, a declarat Nina Hariton.