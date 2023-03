Cât câștigă lunar chef Cătălin Scărlătescu! Încă de acum 30 de ani avea venituri impresionante

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Acesta a vorbit recent, într-un podcast, despre câți bani câștigă din meseria sa.

Sursa foto: Facebook / Cătălin Scărlătescu

Celebrul chef și jurat Chefi la cuțite, Cătălin Scărlătescu, a povestit că este genul de om care nu se uită la bani atunci când vine vorba de mâncare și băutură bună. Bineînțeles, nici câștigurile lunare ale acestuia nu sunt deloc mici.

”Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1.400 de dolari”, a spus Scărlătescu, în podcastul lui Speak.

”Eu, niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut, am crescut și am tot crescut... Eu am muncit pe bani!”, a continuat Cătălin Scărlătescu, dând de înțeles că, astăzi, câștigurile lui sunt mult mai mari.

Speak a comentat imediat afirmația lui Scărlătescu și a povestit că, în 1994, familia lui a făcut un credit pentru a-și lua primul televizor color.

”1.400 de dolari? În lei cât era? Luai o Dacie”, a spus Speak.

„Aveam vreo trei mașini atunci”, a adăugat Scărlătescu. ”Important este cu cine și pentru cine muncești”, a mai spus el.