Cătălin Botezatu a mărturisit că ar fi tentat să intre în politică. Studiile și cariera celebrului designer

Cu toate acestea, designerul a mărturisit, în cadrul unui interviu oferit exclusiv Antenei 3, că și-ar dori ca la bătrânețe să se retragă într-o altă țară și să fie ambasador. Botezatu a mai spus că nu elimină varianta de a intra în politică, dar numai dacă ar vedea niște schimbări.

"Mi-aş dori la bătrâneţe să mă retrag într-o ţară străină, să fiu ambasador al unei țări, să reprezint România, cu multă responsabiliatte şi corectitudine. Aş intra şi în politică, dacă lucrurile s-ar schimba, de ce nu. Dar cu riscul de a spune lucrurilor pe nume şi ar deranja", a declarat Cătălin Botezatu pentru emisiunea ShowBlitz de la Antena 3.

Cătălin Botezatu a mărturisit că ar fi tentat să intre în politică

Politicianul Mădălin Voicu, de profesie violonist și dirijor, a spus, în cadrul aceleiași emisiuni, că privește cu ochi buni o posibilă implicare a designerului în politică. "Cătălin Botezatu este un nume, nu putem vorbi despre vreun anonim. Mai ales că e și un băiat educat, are și experiență. E și recunoscut. Decât atâția gherțoi care sunt în Parlament sau în nu știu ce funcții.. El poate să aibă, prin experiența pe care o are, un cuvânt de spus. Eu am destul de multă experiență cu Parlamentul. Acolo intră oameni care sunt recomandați de diferite persoane răspunzătoare de anumite județe", a declarat Mădălin Voicu.

Cariera lui Cătălin Botezatu. Ce studii are

Cătălin Botezatu și-a început cariera în modă încă din anul 1984, când era doar un adolescent, și a lucrat ca manechin la casa de modă venus, condusă de regretata creatoare de modă Zina Dumitrescu. După doar un an s-a bucurat și de primul lui premiu obținut la Frankfurt, pentru Cel mai bun manechin al anului din Europa.

A studiat la Institutul European de Modă din Milano, urmând să lucreze mai apoi, timp de șase luni, în atelierele lui Gianni Versace, unul dintre cei mai mari creatori de modă din lume.

Revenit apoi în țară, Botezatu a devenit directorul de stil al casei de modă Europa din București, urmând ca apoi să-și înființeze propria lui casă de modă - Delphi. Designerul a lansat numeroase colecții, inclusiv o linie de lenjerie masculină.

În momentul de față, Cătălin Botezatu vinde prin magazinul său online articole vestimentare, atât pentru femei, bărbați, cât și pentru copii. De asemenea, doritorii pot achiziționa de pe site-ul său chiar și măști de protecție.