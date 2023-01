Pensia pe care o primește Maria Dragomiroiu după 40 de ani petrecuți pe scenă

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi din țară. Artista și-a dedicat peste patru decenii muzicii.

Sursa foto: Facebook / Maria Dragomiroiu

În urmă cu ceva timp, între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu s-a iscat un adevărat conflict, totul pornind de la banii primiți de la stat.

La acel moment, Maria Dragomiroiu a declarat că primește o pensie de 1.200 de lei.

”Eu am ieșit la pensie de o lună de zile și, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aș putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, spunea, în urmă cu ceva timp, Maria Dragomiroiu.

Această declarație a dat startul unor adevărate discuții între artistă și Elena Merișoreanu, ca ulterior Maria Dragomiroiu să spună exact ce sumă încasează de la stat, scrie spynews.ro.

Mai exact, artista spunea că primește, lunar, în jur de 2.000 de lei, și cu indemnizația, ajungea la 2.700 de lei.

Cu toate acestea, Maria Dragomiroiu explica faptul că această sumă este una mult prea mică, ținând cont de perioada îndelungată petrecută pe scenă, dar și nevoile unui artist.

Soțul artistei a explicat, la acea oră, că nu s-a pus niciodată problema banilor, în special datorită faptului că Maria Dragomiroiu a știut întotdeauna cum să gestioneze sumele pe care le primea din concerte.