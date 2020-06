Cele două vedete super celebre care au picat bacul. Au luat 3 chiar la limba română

Adelina Pestrițu și Iulian Luciu sunt două dintre vedetele super celebre care au picat examenul de bacalaureat cu note jenante. Mai exact, ele au obținut nota 3 chiar la limba și literatura română.

Adelina a absolvit cursurile Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" din Câmpulung, secţia filologie, în anul 2006. Ea a trecut cu brio de proba orală, dar la cea scrisă a confundat subiectele și a reușit abia un 3,60.

Cum justifică Adelina Pestrițu nota 3 de la bac

"Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învăţat. S-a întâmplat însă că am confundat subiectele, şi, în loc să scriu despre 'Ion', am scris despre 'Moromeţii'. Am umplut patru pagini despre un subiect greşit. În acel an trei sferturi de ţară a picat la română", a povestit Adelina Pestriţu despre situația ei de la examenul maturității

Iuliana Luciu, sora mai mică a Nicoletei Luciu, a picat examenul de Bacalaureat în același an. Ea era elevă a grupului Școlar Industrial Sf. Pantelimon din București, iar la proba scrisă de limba română abia a obținut nota 4,25. A depus contestație și s-a ales cu 3.30.

Ambele vedete și-au luat într-un final bacul, iar Adelina chiar a absolvit și o facultate de management.