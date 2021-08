Christina Applegate, diagnosticată cu o boală cumplită: ”A fost un drum greu!”

Christina Applegate a devenit celebră datorită rolului Kelly, din serialul de succes ”Familia Bundy”. Totodată, actrița a câștigat un premiu Emmy pentru rolul Amy, sora lui Rachel, din serialul Friends, scrie BBC.

"Salut, prieteni! Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă. A fost o călătorie ciudată. Dar am fost susținută de mulți oameni pe care îi cunosc, care au și această afecțiune", a scris Christina Applegate pe Twitter, marți.

„A fost un drum greu. Dar, după cum ştim cu toţii, drumul continuă. Cu excepția cazului în care ”cineva” încearcă să-l blocheze”, a mai scris Applegate.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.