Cine este vedeta cu cel mai mare salariu de la Pro Tv? Florin Călinescu, dezvăluire neașteptată în direct

Mai în glumă, mai în serios, Florin Călinescu a spus că el, adăugând ulterior că sumele încasate de fiecare colaborator al Pro Tv sunt confidențiale.

”Probabil că eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi Moisescu sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat”, a spus Florin Călinescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Are totuși Andreea Esca cel mai mare salariu la Pro Tv?

La întrebarea adresată de celebrul prezentator tv, actorul răspunsese în prealabil pe scurt, stârnind hohote de râs: ”Habar n-am cât are Andi Moisescu, tu sau Andra”. Măruța a insistat. ”Dar Esca știi cât are?” ”Mai puțin…”, a fost răspunsul lui Călinescu. ”Acum, depinde pe cât, pe zi, pe minut, pe an?”, a intervenit și Andi Moisescu: ”Păi, Andreea Esca lucrează în fiecare zi. Noi lucrăm 30 de zile pe an”, a concluzionat Florin Călinescu.

Ulterior acesta i-a făcut din nou pe toți să râdă cu dezvăluirea lui despre cum percepe rețelele de socializare.

”Mă chinui cu Facebook-ul ăsta și cred că mă opresc aici. De ce? Am câteva milioane de urmăritori. Dar dacă aș cânta ca soția ta, aș avea 50 de milioane. Aș întrece-o pe Rihanna. ingura aplicație la care mă bag de o lună, și cred că mi-am blocat telefonul… Scriu eu de-ale mele, vorbesc eu de-ale mele și apare…ai ajuns la o vârstă, ești singur, vrei ceva bun în cartierul tău, pe strada ta? Am sunat. Alo, sunt Florin Călinescu… Bă, ca boul am crezut ca-mi comand ceva chinezesc. De fapt, era un site de boarfe”, a povestit actorul.