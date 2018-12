Crăciunul în lumea vedetelor din SUA. Cum au petrecut anul acesta

Foto: pixabay.com

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, Crăciunul înseamnă voie bună și timp petrecut în sânul familiei. Este și cazul vedetelor din Statele Unite, care și-au luat o pauză de la programul încărcat pentru a-l întâmpina pe Moș Crăciun.

Nu au uitat nici de fani, așa că au umplut Instagram-ul cu fotografii și mesaje de Sărbători.

Britney Spears s-a transformat în renul lui Moș Crăciun cu ajutorul unui filtru de pe Snapchat și le-a urat „Crăciun fericit” fanilor săi. Din filmare nu lipsește nici fiul ei cel mare.

Crăciunul a devenit motiv de distracție și pentru Will Smith. Alături de fiica lui și cei doi băieți, actorul a interpretat controversata piesă de Crăciun „Baby, it's cold outside”.

Mariah Carey a combinat distracția cu munca și a plecat într-un turneu alături de copii. Artista a mers și la ski, s-a plimbat cu sania Moșului. Apoi le-a cântat fanilor celebra sa piesă de Crăciun, „All I want for Christmas is you”.