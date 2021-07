Cristi Borcea se pregătește pentru al 10-lea copil

Cristi Borcea are din prima căsnicie cu Mihaela trei copii, doi băieți și o fată. Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt doi adolescenți de 18 ani. Cu Alina Vidican, a doua soție, Cristi Borcea a făcut doi copii, George Alexandru în vârstă de 8 ani și Gloria de 5 ani. Cu avocata Simona Dana Voiculescu, Cristi Borcea mai are încă o fetiță, pe Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani. Iar Velentina Pelinel i-a dăruit trei copii, iar acum nu este exclusă venirea pe lume a celui de-al patrulea, potrivit Cancan.

Recent, Cristi Borcea a declarat că este pregăti să devină, din nou, tată, însă de această dată o să fie pentru ultima oară.

„Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace ”, a declarat Cristi Borcea, în urmă cu ceva timp.

Ce spune Valentina Pelinel despre perspectiva unei noi sarcini

Iar dacă Borcea pare încântat să mai țină un bebeluș în brațe, Valentina Pelinel nu este la fel de sigură că își dorește acest lucru, deși nici nu-l exclude total. Aceasta a declarat că nu are în plan o nouă sarcină, dar dacă se va întâmpla îl va primi cu bucurie.

„Nu am planificat un al patrulea copil, dar amândurora ne plac copiii și dacă e să se întâmple, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă nu face parte din planurile noastre”, a declarat Valentina Pelinel pentru Ciao.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal