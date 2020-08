Dana Budeanu, prinsă pe picior greșit. Niciodată nu a recunoscut asta public!

Ce părere aveți despre această descriere?

"Ador iremediabil caldura aceea care parca pisca pielea asa, din loc in loc…nu exista prea cald in ceea ce mi inseamna vara...si mirosul acela de fierbinte de dimineata, cand nimic nu a avut vreme sa se raceasca dupa ziua de ieri…si totul e incins si nepotolit inca…ca dupa o noapte de dragoste…intr o camera in care nu respiri decat ceea ce a mai ramas dupa toata iubirea…si n care absent se mai misca doar bratele ventilatorului din tavan si tot ceea ce mai vezi sunt umbrele i plimbadu se pe pereti…si ti e atat de cald de nu vrei sa ti mai fie vreodata mai frig decat acum…si nu-ti miroase decat a celalalt…

asa miros diminetile la treizeci de grade", este textul postat de Dana Budeanu, luni pe pagina sa de Facebook.

Și nu este singurul exemplu de postare din alt registru decât cel politic sau de fashion. Dana Budeanu a postat recent pe contul său de Facebook o poezie de dragoste extrem de sensibilă semnată de poeta Nina Cassian.

Poezia cu mesaj ascuns postată de Dana Budeanu

"daca m ai chema, ar zvacni

o mie de pasari in colivii;

o mie de usi s ar da n laturi

si s ar umple vazduhul de pasari

si ca legatura de chei a pamantului

ar zangani apele sub mainile vantului

si s ar vesti dezghetul pretutindeni!

Izvoarele ar capata calcaie si pinteni

si ar incepe sa calareasca la vale

pe trunchiuri de copaci, peste pietrele aspre

si goale;

sloiul albastru al singuratatii s ar sparge

in hau

tu, dezghetul meu, soarele meu!" Nina Cassian.