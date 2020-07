De nerecunoscut! Cum arăta Maria Băsescu înainte să-l cunoască pe Traian Băsescu și ce job neașteptat avea

Într-un interviu acordat în 1995, Maria Băsescu a făcut prima și ultima declarație în care a mărturisit că e casnică. Însă, atunci când și-a cunoscut soțul, lucra în turism pe litoral și era foarte pasionată de asta.

”Si imi placea foarte mult, pentru ca totdeauna mi-a placut societatea, oamenii. Sa fie multi oameni in jurul meu. Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. E adevarat, la inceput am incercat sa dau fetita la cresa, dar nu se adapta. Era mereu bolnava si nu manca. Asa ca am ramas acasa. Singura. Sotul meu pleca mereu pe mare”, a declarat Maria Băsescu.

Regretele Mariei Băsescu

Fosta primă doamnă spunea atunci că o întristează când soțul ei e plecat la mare, iar în timpul interviu chiar și-a cerut scuze pentru modul în care vorbește.

”Chiar vreau sa-mi cer scuze pentru felul in care ma exprim. Probabil ca ma exprim greoi. Asta pentru ca foarte mult timp am vorbit numai cu cainele”, spunea ea.

Maria Băsescu a mărturisit și care îi sunt regrele. Spunea că îi lipsesc vremurile când mergea la serviciu și agitația de atunci. De asemenea, a dezvăluit faptul că regretă că nu a avut și al treilea copil.