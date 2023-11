Drama prin care a trecut Rona Hartner. Artista a încercat de trei ori să se sinucidă: ”O persoană m-a salvat”

Rona Hartner s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, după o lungă suferință. În ultima vreme, cântăreața s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, la plămâni și creier.

Sursa foto: Hepta I Zuma Press / Panoramic

Vreme de câțiva ani, artista s-a luptat cu o boală nemiloasă: cancerul. Din păcate, după ce a fost diagnosticată în vara acestui an, cu metastaze la creier și cu cancer pulmonar în stadiul IV, starea vedetei a început să se înrăutățească semnificativ.

Actrița a avut nevoie de liniștea familiei sale, motiv pentru care fiica și sora acesteia i-au fost alături necondiționat în tot acest timp.

Rona Hartner a părăsit scena vieții, în cursul zilei de astăzi, la nici 24 de ore distanță de la momentul în care sora sa a anunțat pe pagina Facebook a artistei, că Rona își trăiește ultimele clipe.

Regretata cântăreață lasă în urmă o fiică îngenunchiată de durere, dar și milioane de fani care o vor purta în suflet mereu și care i-au fost alături în toți anii de carieră.

Drama neștiută a regretatei artiste

Pe când avea doar 18 ani, Rona Hartner se lupta cu depresia. A recunoscut că a picat de trei ori pradă momentelor de slăbiciune și a încercat să își ia viața, însă, un ‘înger păzitor’ a salvat-o de fiecare dată.

”Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a declarat Rona Hartner la un post de televiziune.