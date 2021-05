Fulgy îl dă și pe Alex Velea pe mâna Poliției, după ce a fost prins drogat la volan

“În studiouri de obicei se fumează iarbă. Am stat lângă oameni care fumau, am inhalat”, a dezvaluit fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, potrivit Click! Fiul Clejanilor și-a făcut mea culpa într-un video postat pe canalul său de YouTube.

În clip, Dan Manole Constantin Fulgerică, zis Fulgy, a relatează cu lux de amănunte filmul evenimentelor din seara de 29 mai, când a fost prins drogat la volan de Poliție și dus apoi la INML.

“În legătură cu ce s-a întâmplat sâmbătă pot să spun că trăiesc într-o țară coruptă. Eu, sâmbătă, m-am trezit, am mâncat, iar seara la opt am fost la Alex Velea, prietenul meu și al familiei noastre. Am vrut să fac o piesă pentru cățelul meu, Cash. O să urmeze și o piesă cu Alex Velea și Viorica de la Clejani, tot de mine făcută. Am făcut un gratar apoi cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat nimeni sau că am fost turnat. De obicei în studiouri de fumează iarbă! Toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, numai pline de consumatori. Nu spun de nimeni nimic, nu spun că cineva m-a pus să mă droghez, totul a fost la simpla mea curiozitate".

"După petrecere am plecat cu doi băieți de acolo și am ajuns acasă. Am oprit în fața unui echipaj de Poliție, m-au recunoscut și mi-au făcut un alcool test care a ieșit 0. Am plecat și am fost urmărit de altă mașină de Poliție care, când am ajuns în fața casei, a dat drumul la girofar și a mai chemat alte două mașini. Au zis: Au început să se certe cu mama și cu tata! Am zis: gata, hai la IML! Mi-au recoltat sânge, salivă și s-a aflat că am THC. Am inhalat canabis, stând cu oameni care fumează iarbă. Am stat în preajma la iarbă și am inhalat și automat că a ieșit la analize”, au fost explicațiile oferite de Fulgy, pe pagina personală de YouTube. Fiul Clejanilor neagă și că ar avea dosar penal. “Nu cred că am dosar penal că nu au venit rezultatele de la INML durează 48 de ore”, a mai spus Fulgy.

“Mi-am dezamăgit familia. Dacă mor mâine nu-mi pare rău”

“În clasa a 12-a am avut prima mea relație cu o fată, dar a fost o relație toxică, pentru că m-au influențat anturajele ei și stilul ei de viață. Nu dau vina pe nimeni, pentru că până la urmă a fost alegerea mea ce a urmat să fac. Sunt cel mai prost exemplu de copil din țara asta. Mi-am dezamăgit familia, sora, prietenii, fanii părinților mei. Dar nu sunt primul și nici ultimul care greșește.

De la 15 ani am mers la nunți cu familia mea și am strâns bănuți. Bănuții ăștia eu i-am pierdut la casino! Ajunsesem într-un punct în viața asta în care ori ajungeam la pușcărie, ori la spitalul de nebuni, ori omoram pe cineva că asta judeca creierul meu la cât l-am nenorocit! Eu vă jur pe familia mea că sunt plictisit de droguri.

Când eu mă drogam nu știa nimeni, nu mă oprea Poliția, când băgăm cocaină, când fumam mi-am dat seama singur și m-am dus și m-am internat în Spania o lună, unde pe săptămână e 20.000 de euro. În prezent sunt bine, în trecut am greșit! De ce nu apreciați că nu sunt la nebuni, că nu am murit sau că nu am dat în cap la cineva? Nu permit la nimeni să se ia de familia mea, mă duc eu la pușcărie! Am trecut prin lucruri mai rele ca pușcăria. Dacă mor mâine nu-mi pare rău! “, a mai spus Fulgy.

