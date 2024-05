Mihai Dragomir este câştigătorul Chefi la Cuțite, sezonul 13

Mihai Dragomir, concurentul lui chef Alexandru Sautner, a câştigat sezonul 13 al show-lui culinar Chefi la Cuțite şi pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro.

Emoțiile au atins cote maxime când banda a pornit pentru ultima oară în Finala Chefi la cuțite, sezonul 13. Concurenții și chefii au așteptat cu nerăbdare să afle cine a câștigat show-ul culinar în finala din 15 mai 2024.

Lăcrămioara Pintilie, Mihai Dragomir și Lucica Susanu au privit cu fiori cloșul care aducea farfuria cu numele câștigătorului în platou. Atmosfera s-a încărcat rapid de tensiune. Toți își doreau să scape de suspans și să descopere posesorul marelui premiu de 30.000 de euro.

Liniștea a cuprins subit încăperea până când Irina Fodor a făcut anunțul important. Prezentatoarea TV a ridicat farfuria aurie pe care era scris numele finalistului din echipa galbenă.

Așadar, Mihai Dragomir a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 13. Vestea i-a luat prin surprindere pe chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner, aducând o explozie de bucurie. Aceștia au sărit peste bandă pentru a-l îmbrățișa pe concurent.

Vezi aici GALERIA FOTO cu finala Chefi la Cuţite 2024

Finalistul din echipa galbenă a îngenunchiat atunci când a aflat că pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro. Lucica Susanu și Lăcrămioara Pintilie s-au bucurat pentru colegul lor de competiție.

„Nu-mi vine să cred. Parcă m-a lovit un tsunami, efectiv m-au lăsat picioarele! Sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul și i-am făcut mândri pe chefi. Nu-mi vine să cred că premiul ăsta îmi aparține, că pe farfuria asta scrie chef Mihai Dragomir. Toată munca pe care am depus-o de acum șase ani de când am fost eliminat din bootcamp până în momentul ăsta am muncit pentru acest titlu. Sunt atât de mândru de tot!”, a fost reacția lui Mihai Dragomir.

„Sunt cel mai bucuros om din lume! Nu știu când am fost ultima dată așa de fericit. Doamne, cât am sperat să câștig sezonul ăsta, e victoria lui Mihai”, a spus chef Alexandru Sautner.

Cine este Mihai Dragomir, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 13. De unde se cunoaște cu chef Ștefan Popescu

Încă din preselecții, Mihai Dragomir i-a impresionat pe cei patru jurați cu abilitățile sale culinare. Tânărul în vârstă de doar 24 de ani a venit din Techirghiol pentru a le face chefilor un desert delicios.

Deși este un bucătar la început de drum, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 13 are o experiență vastă în domeniul gastronomiei. Acesta mizează pe creativitate și gust atunci când intră în bucătăria, lucru evident din preparatele realizate în show-ul culinar. Toate aceste detalii importante l-au făcut pe chef Ștefan Popescu să-i ofere cuțitul de aur.

Puțini știu faptul că Mihai Dragomir a lucrat timp de 8 luni pentru Alex Crăciun, un celebru chef în Londra. În plus, acesta a dezvăluit că ocupa funcția de chef într-un restaurant deschis de mai bine de un an.

Mai mult, finalistul din echipa galbenă a mai participat la Chefi la cuțite în urmă cu aproximativ 5 ani. Mihai Dragomir avea doar 18 ani când a pășit pe platoul de filmare al emisiunii, ajungând până în bootcamp unde a fost eliminat.

Nici bine nu a pășit în fața juraților la preselecții că chef Ștefan Popescu l-a recunoscut imediat. Se pare că juratul a fost unul dintre primii mentori ai câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 13, fiind profesorul său la școala culinară pe care a făcut-o, potrivit Antena1.ro.