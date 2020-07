Gabriela Cristea și Mircea Badea au povestit despre perioada când lucrau împreună la Tele7ABC. Ce salariu aveau cei doi

Cei doi au rememorat momente amuzante din perioada în care prezentau împreună o emisiune.

”Câte amenzi ți-ai luat de la...?”, a întrebat Gabriela Cristea. Toate, spune Mircea Badea! „Dar ți-ai luat și primă?”, a continuat Gabriela Cristea. „Nu înțeleg conceptul”, a zis Badea. ”Ți-ai luat primă cu mine, asta voiam să spun. Cred că am fost singurii! Am luat o primă de la Tatulici! Tatulici care dădea amenzi pe bandă rulantă și am făcut o dată o emisiune cu Mircea nu mai știu despre ce, habar nu am. Rămăsesem în regie, a sunat telefonul și am răspuns eu. Era Mihai Tatulici care m-a întrebat: Cine a făcut emisiunea? De parcă nu ne văzuse la televizor. Și eu care tremuram în fața lui Tatulici, cu o voce stinsă, am zis: Eu și Mircea. Și el a zis: Bine, veniți mâine la mine să vă dau o primă! Și mi-a închis telefonul.”

Mircea Badea: Am obținut cheia de la WC-ul premianților

Mircea Badea a povestit și momentul în care, alături de Teo Trandafir, au luat o primă de la Antena 1. Prima consta în ”cheia de la wc-ul premianților”.

„Prima mea primă, de exemplu, la Antena 1, țin minte și acum, a fost când am bătut Pro TV, lucru care nu era foarte greu, nu e greu nici acum de fapt. Cu matinalul, desigur. M-am dus cu Teo la management. Și am zis: am bătut Pro TV. Da, bravo, felicitări! Da, da, bine, lasă felicitările. După negocieri crâncene, în sensul asta nu se poate, aia nu merge, nu se poate, nu merge, am obținut cheia de la WC-ul premianților, care era încuiat, adică nu se ducea oricine. Era cheia la poartă. Și am fost și noi trecuți pe lista scurtă”, a zis Mircea Badea.

Ce salariu aveau vedetele la Tele7ABC

”Nu știu cât aveai tu salariu, dar eu aveam 100 de dolari”, a spus Gabriela Cristea. ”Eu cred că aveam aceeași sută de dolari, ne-o dădea ba la unul, ba la altul, o lună tu, o lună eu”, a adăugat Mircea Badea.