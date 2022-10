Ioana Ginghină, alimentul la care a renunțat de cinci ani. Dieta prin care își menține o siluetă perfectă

Ioana Ginghină are 45 de ani, însă este într-o formă de invidiat. Nu fără eforturi, însă. Artista are mereu grijă de silueta ei și respectă o dietă strictă.

Ioana Ghinghină povestește că are grijă la ceea ce mănâncă încă de când era copil, datorită tatălui ei.

”Așa este, eu țin dietă de când mă știu, la propriu. Am avut grijă ce mănânc de când eram mică, și asta datorită tatălui meu. Secretul este simplu, dietă toată viața, un stil de viață clar și sănătos.

Eu nu am o siluetă de invidiat, dar am o greutate normală, am o piele și un ten sănătoase, o energie și un tonus de invidiat și, în primul rând, sunt sănătoasă.

Aceste lucruri nu se pot obține fără ambiție, nu poți face performanță fără efort. Evit zahărul, am grijă la cantitățile de carbohidrați, nu mănânc între mese, fac constant sport… Sunt multe de spus despre dieta mea”, povestește Ioana Ghinghină.

Vedeta spune că nu a mâncat carne de cinci ani, iar meniul ei este diferit de la zi la zi.

”Depinde de zi, am zile în care țin post, zile în care mănânc pește și zilele normale. Eu nu mănânc carne de 5 ani, în general. Da, mănânc de toate, dar nu dulciuri cu zahăr, sau dacă am mâncat azi paste sigur nu mai mănânc pâine în acea zi.

E greu să scriu aici tot. Sunt niște principii pe care le-am învățat în timp și de care mă țin. Hai să luăm o zi de luni, să zicem! Dimineața, apă cu lămâie pe stomacul gol, apoi o salată de fructe sau un smoothie.

La prânz, o ciorbă de legume sau o supă-cremă, și seara, nu mai târziu de ora 19.00, un peşte la grătar cu legume”, mai spune artista, potrivit viva.ro.