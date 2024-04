Irina Loghin, despre alimentul cu care înlocuiește carnea: ”Cumpăr din Piața Obor!”

Irina Loghin are 85 de ani, dar este într-o formă de invidiat. Iar artista susține că poate cel mai important factor care o menține în forma este dieta pe care a adoptat-o în urmă cu mai bine de 50 de ani.

Sursa foto: Facebook / Irina Loghin

Irina Loghin a renunțat la carne în urmă cu zeci de ani. La fel și la alimentele care susține că ”sunt otravă pentru organism”.

"Mi-aș dori ca lumea să aprecieze foarte mult stilul de viață sănătos, nu știe ce pierde. Tot răul din organism vine de la alimentație, ce mănânci. Dovadă că a fost un moment în care niște piftele mi-au lăsat gura apă, dar totodată mi-a venit un miros de ulei încins și am renunțat.

Pentru toate gospodinele, în general, este așa de simplu să gătești o mâncare. Ai tăiat ceapa, cât mai multă, pentru că se știe că ceapa dă gustul oricărei mâncări. Ceapa dă dulceață, parfum, miros, tot. De ce pui ceapa în ulei, chiar dacă ai călit-o? Pune-o direct în tigaie, pică puțină apă, pune capacul peste ea, las-o să se cristalizeze bine acolo și pe urmă pui uleiul rece, că nu se mai încinge și atunci este o mâncare sănătoasă.

Trebuie să avem atenție la toate, în primul rând mezelurile, care sunt otravă, groaznice pentru organism, mai ales dimineața. Majoritatea mănâncă afumături, care sunt înfiorătoare, crimă pentru ficat și stomac. Și mulți nu își dau seama că trebuie să simtă și viața sănătoasă, nu doar fumul", declara Irina Loghin, pentru WOWbiz.ro, în urmă cu ceva timp.

În Galeria Foto de mai joi puteți vedea mai multe imagini cu Irina Loghin

[GAL layout="5"]

Recent, artista a explicat și care este alimentul cu care a înlocuit carnea.

”Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani, oricum nu mi-a plăcut niciodată, nici în copilărie. Dar, îmi iau proteinele necesare organismului din semințe, pe care le cumpăr din Piața Obor, acolo găsești o varietate.

Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne.

Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete.

Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate. Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit”, menționează Irina Loghin, în exclusivitate pentru Playtech Știri.