Liviu Dragnea s-a reprofilat! Și-a făcut propria emisiune pe Youtube | Zeci de mii de vizualizări în doar câteva ore

Imaginile momentului vin de la Liviu Dragnea. Fostul președinte al PSD s-a reprofilat și s-a apucat de gătit.

Sursa foto: Youtube

Liviu Dragnea și-a lansat propriul canal de YouTube și a prezentat și o primă rețetă: mâncarea de fasole galbenă păstăi.

”Bun venit la ”Bucătăria de acasă”! Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea. Ne bucurăm să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și, foarte important, sănătoase”, este prezentarea fostului lider PSD.

După ce ambițiile politice au fost spulberate de condamnarea primită în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC, Liviu Dragnea vrea acum să devină influencer. Fostul președinte PSD și-a făcut blog culinar și a prezentat și o primă rețetă, de post.

Clipul postat de Liviu Dragnea a strâns zeci de mii de vizualizări și sute de comentarii în doar câteva ore.

Dragnea și-a continuat vechiul său război cu supermarketurile străine și a lansat un atac și la adresa celor de la Protecția Consumatorului.

”Nu mai folosesc demult produse cumpărate din magazin pentru că nu mai am încredere. Pur și simplu nu mai am încredere. Știu că cei de la instituția aia care ar trebui să controleze nu prea au curaj să se ia de ei, nu am văzut nicăieri în lume ca în limba țării respective să scrie atât de mic încât să ai nevoie de lupă ca să citești ce scrie acolo”, spune Liviu Dragnea.

La final, acesta s-a declarat încântat de mâncarea pe care a gătit-o.

Nu este prima dată când Liviu Dragnea își etalează abilitățile de bucătar. Fosta lui iubită, Irina Tănase, obișnuia să posteze adesea cu imagini cu partenerul ei în timp ce gătea.