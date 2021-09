Loredana Groza, fotografie din ambulanţă, după ce i s-a făcut rău

Loredana Groza s-a simţit rău, astăzi, motiv pentru care a solicitat intervenţia unui echipaj medical.

După ce a fost consultată de medici, Loredana s-a fotografia în ambulanţă şi a postat imaginea pe reţelele de socializare, acolo unde şi-a asigurat fanii că se simte mai bine.

"Feeling better. Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x (n.r. Mă simt mai bine. Vă mulţumesc pentru toată grija. Toată dragostea şi recunoştinţa mea", a scris Loredana Groza în postările de pe Facebook şi Instagram.

Nu se cunoaşte încă motivul pentru care Loredana s-a simţit rău şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Loredana Groza, despre nunta anului în România: Simona a fost sufletul petrecerii!

Loredana Groza a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre nunta Simonei Halep, unde a cântat la petrecerea fastuoasă, organizată într-un local de la malul mării.

Artista spune că evenimentul urmărit cu sufletul la gură de o ţără întreagă a fost unul memorabil pentru invitaţii celebrei jucătoare de tenis, Simona fiind sufletul petrecerii.

"A fost o noapte magică, a fost absolut minunată atmosfera. De la invitaţi, de la felul în care a fost aranjată locaţia şi bineînţeles faptul că am văzut-o pe Simona într-o altă ipostază decât cea de pe terenul de tenis, foarte elegantă, foarte frumoasă, foarte fericită. E o zi memorabilă pentru toţi cei care au fost prezenţi aseară. S-a dansat încontinuu.

Cel puţin în momentul în care am apărut pe scenă şi până am terminat cu concertul, absolut fiecare cântec, fiecare ritm, indiferent dacă era blus, sau dacă era foarte ritmat, sau dacă era sârbă sau horă, s-a dansat pe toate aceste cântece.

Indiferent de vârstă, indiferent de lungimea rochiei, toată lumea s-a simţit foarte bine şi chiar a fost o atmosferă incendiară", a spus Loredana Groza.

