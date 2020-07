Madonna, amendată cu un milion de dolari în Rusia. Cum a reușit să stârnească revolta guvernului rus în timpul unui concert

Se pare că în timpul show-ului din Sankt Petersburg din 2012, Madonna a militat pentru susţinerea drepturilor comunităţii LGBTQ+. Ea a comparat lupta comunităţii LGBTQ+ pentru drepturi cu mişcarea pentru drepturile civile din anii 1960.

La momentul respectiv, presa a scris că artista a fost amendată cu 17.000 de dolari, însă Madonna a dezvăluit abia acum că suma a fost mult mai mare.

Alături de un fragment înregistrat al discursului, ea a scris: „Am ţinut acest discurs la un concert din Sankt Petersburg în urmă cu opt ani. Am fost amendată cu 1 milion de dolari de Guvern pentru că am susţinut comunitatea gay. Nu am plătit niciodată”.

Cântăreața Madonna este unul dintre cei mai mari activiști ai comunității LGBTQ+, pe care îi susține încă de la începutul carierei. Anul trecut, artista americană a primit premiul GLAAD Advocate for Change, care îi recunoaște pionieratul în activism.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

