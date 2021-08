Maestrul Nicolae Botgros este de nerecunoscut după moartea soției sale

"Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat. Şi la mine erau nişte dubii în prima fază, să spun aşa, cu privire la coronavirus. Dar ce am văzut şi mai ales simţit acuma... vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare.

Plămânii mei au fost afectaţi aproape 80%, nu ştiu dacă cineva mai are scăpare de la aşa ceva. Eu m-am născut în sânul lui Dumnezeu şi îi mulţumesc încă o dată că prin puterea oamenilor care s-au rugat am ajuns astăzi acasă", a declarat Nicolae Botgros, la Antena 3.

Iar a doua mare lovitură pentru artist a fost pierderea soției sale, Lidia Bejenaru care s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani din cauza unui cancer la colon, după ce a fost operată de mai multe ori.

Pe rețelele de socializare, artistul a fost etichetat într-o postare în care apare îmbrăcat complet în negru, vizibil trist. În seara aceasta, maestrul, alături de alți artiști, vor fi prezenți la Festivalul Internațional de Folclor ”Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării” Brăila, iar momentul va fi transmis în direct, pe micile ecrane, scrie Cancan.

Nicolae Botgros are o fetiță cu o femeie cu aproape 30 de ani mai tânără decât el

În luna aprilie a anului 2018, Nicolae Botgros a devenit tătic. Însă nu soția lui a fost cea care i-a adus pe lume o fetiță ci… o artistă cu aproape 30 de ani mai tânără decât el. Toată lumea a vuit la aflarea veștii însă Nicolae Botgros și-a văzut liniștit de viață. Chiar dacă își iubește enorm fetița, pe micuța Nicoleta, care a împlinit 3 anișori în aprilie, Nicolae Botgros a decis să se întoarcă la soția sa, Lidia. Anișoara a fost cea care a dezvăluit faptul că relația de amor dintre ea și maestru s-a încheiat.

”Nicolae Botgros o iubește nespus de mult. Într-atât de mult îl iubește Dumnezeu pe maestru, încât a făcut pe dorința dumnealui, deoarece el și-a dorit foarte mult o fetiță. Da, e adevărat că nu e cel mai frumos mod, s-a primit cum s-a primit darul de la Dumnezeu, dar nu știu ce să zic, nu regret. Nu regret, pentru că e un copil din dragoste și așteptat. Maestrul a rămas în familie și îi respect decizia, poate așa este mai corect”, a declarat cântăreața Anișoara Dabija pentru emisiunea „Telemagazin”, a postului Canal 2, din Republica Moldova.

