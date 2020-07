Marcel Pavel, mărturii tulburătoare după ce a învins COVID-19. ”Eu sunt mereu cu Dumnezeu! M-am trezit din ghearele morții”

”Am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat şi nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta!”, a zis Marcel Pavel într-un interviu pentru VIVA.

”Toată această perioadă m-am gândit la familia mea şi m-am rugat să fie ei sănătoşi. Mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de ei şi că ne-a ajutat pe toți să depăşim aceste momente! Copiii cei mari au conştientizat foarte bine situația în care ne aflam, iar pe Yuvenalia am încercat să o ținem cât mai departe de probleme, pentru că este încă micuță.

Sigur că a ştiut că tati este la spital, ştie despre această boală şi despre faptul că trebuie să avem foarte mare grijă şi să ne protejăm cât putem noi mai bine, iar bucuria când ne-am revăzut a fost cu atât mai mare”, a mai spus artistul.

Marcel Pavel este un om credincios

”Eu sunt mereu cu Dumnezeu, toți suntem mereu cu Dumnezeu, de când ne naştem şi până la moarte, nu trebuie să existe o pauză! Nu am cum să îi reproşez eu ceva Lui, ci doar să îi mulțumesc că mi-a fost şi că îmi este alături!”, a mai spus Marcel Pavel.

Marcel Pavel: M-am doctoricit singur în prima zi

Marcel Pavel spune că primele simtome pe care le-a avut s-au manifestat dur abia acasă a doua zi.

"Dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7.

Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. După aceea mi-a spus doamna doctor să fac și un test COVID-19", a dezvăluit Marcel Pavel.