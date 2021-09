Marina Voica, adevăratul motiv pentru care a ajuns sâmbătă, de urgență, la spital: ”Am chemat salvarea!”

Inițial, toată lumea a crezut că are probleme cu inima. Din fericire, a fost doar o toxiinfecție alimentară.

”Sunt bine, am făcut toxiinfecție alimentară. Eu sunt foarte, foarte pofticioasă, si am primit mâncare mai multă în această zi. Și am mâncat pe aici, pe colo si bineînțeles s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Am chemat salvarea. Până la urmă am spus să mă duc, că nu știu ce se va întâmpla... Vreau să fiu sănătoasă!

Cu inima stau foarte bine!

M-am refăcut foarte bine la vârsta asta și chiar faptul că am cântat... Știți că la un moment dat nu poți sa mai vorbești după operație”, a declarat Marina Voica, în exclusivitate la Antena 3.

