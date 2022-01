Mihai Trăistariu, factură uriașă la gaze: ”Evident că am înghețat!”

Suma de pe factura artistului a explodat cu 350%.

„Eu mă declar un mic întreprinzător, mai ales din pandemie, de când artiștii sunt puțin chinuiți și sacrificați. Și, atunci, trebuie să găsesc soluții. Eu am o școală de muzică de opt ani, iar de doi ani am cumpărat, cu împrumut la bancă, o clădire pentru a câștiga mai mulți bani. Factura, anul trecut, nu a trecut de 700 de lei, factura la gaz, în cea mai geroasă lună. Iar în decembrie, luna trecută, 2.380! Evident că am înghețat!

Sunt câteva încăperi, câteva camere. Dar repet, pe același ger, anul trecut, dădeam 700 de lei maximum.

La gaz este factura. Am dat telefoane către ei, să-mi explice, m-au purtat de la un telefon la altul, cum fac ei, ca să scape de noi. Nu am abandonat ideea, dar nu găsesc soluții, nici nu prea văd, sincer”, a spus Mihai Trăistariu, vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„Am văzut că sunt oameni care zic că au tot primit oferte anul trecut. Și eu primisem și nu am semnat nimic. Pentru că mi s-a părut puțin dubios, cât timp am un contract, să schimb acolo contractul. Ne-au prostit pe față și ne-au mărit prețurile”, a mai spus artistul.

„Trebuie să vină și factura la curent, mi-e groază!”

„Trebuie să vină și factura la curent, mi-e groază!”, a mai spus Mihai Trăistariu. ”Pentru că profitul școlii mele nu e vreo avere! După ce îmi plătesc toate taxele, mie îmi rămâneau vreo 1000 de euro. Ori dacă ei îmi pun 2400 de lei, plus 1000-1500 curentul, s-au dus banii pe apa sâmbetei. Și atunci o să vin cu bani de acasă. Ne vor falimenta pe toți! Afacerile mici vor pica, dacă gazul și curentul dărâmă cheltuielile!”, spune el.

Întrebat dacă se gândește să renunțe la școala de muzică, în contextul cheltuielilor mari, Mihai Trăistariu spune că nu își dorește acest lucru, dar nu știe ce va fi pe viitor.

„Eu nu aș vrea să renunț, dar nici nu pot să vin cu bani de la mine. Că dacă aduc bani de la altceva ca să pun aici... nu este o afacere! Trebuie rezolvată situația. Să ne revoltăm mai mulți! Eu am anunțat că îi dau în judecată, este singura mea soluție să aflu ce se întâmplă și să rezolv ceva. Mi se pare o măgărie”, a anunțat Mihai Trăistariu.

