Milionarul pasionat de artă, Florin Belu, își arată casa de milioane de euro

Florin Belu privește cu mulțumire dar și cu modestie realizările obținute în domeniul imobiliar. Spune că tot ceea ce a realizat este cinstit, la vedere și oricum sunt alții mult mai bogați decât el.

"Banii îi am din muncă. I-am investit, i-am reinvestit. Eu proprietățile le am la vedere, se vede clar cum le-am făcut... Când cumperi o proprietate la 200.000 de euro și o vinzi la 1 milion trebuie să vii cu un aport. Eu asta am încercat să fac și cu asta mă ocup. Construiesc blocuri pentru nivelul mediu și în al doilea rând, mă ocup cu achiziționarea proprietăților vechi - pentru că mă atrag și îmi plac - pe care le recondiționez și le aduc un plus de valoare", spune omul de afaceri.

El am mai explicat că achiziționează și diverse piese de mobilier vechi, de la licitații pe care le integrează apoi în designul caselor recondiționate.

Casa în care locuiește Florin Belu este o bijuterie plină de piese impresionante ce stau mărturie pentru pasiunea și priceperea sa: șemineul cu stema Angliei, biblioteca din lemn de cireș executată manual, mozaicul folosit pe vremuri la conacele din Italia și Franța, pendulele din secolul al XIX - lea...

Nici titlul de unul dintre cei mai vânați din România nu îl impresionează prea tare:

"Dacă mă vânează mă vânează. Eu nu fac altceva decât să încerc să mă feresc, pentru că nimănui nu îi place să fie vânat. Când te arzi cu ciorba, sufli și în iaurt", a mai precizat Florin Belu, care nu de mult a fost protagonistul unui scandal nedorit și al unei înscenări penale din partea unei foste partenere.

